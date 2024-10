Pentru un copil de trei ani din judeţul Galaţi, ticăitul ceasului nu înseamnă curgerea copilăriei, ci apropierea de paralizie. Artur s-a îmbolnăvit de tuberculoză şi, de la plămâni, boala i s-a răspândit în trup. I-a afectat oasele şi măduva spinării şi chiar dacă analizele făcute după tratamentul medicamentos au ieșit bine, copilul are mare nevoie să facă operaţie la coloană. Altfel, în orice secundă, poate rămâne paralizat. Noi îl putem ajuta donând doi euro la numărul 8848.

Cinci perechi de încălțări, și cu a mamei șase, stau aliniate așteptând parcă să fie lustruite în așteptarea lui Moș Nicolae. În fapt, în construcția mică și neterminată care abia se poate numi casă, există șase suflete care speră la o minune: ca cineva, cât mai mulți oameni, să îi sară în ajutor mezinului Artur.

"Tot necazul a început de-acum două luni de zile în urmă. Mi-a spus copilul că îl doare spatele dar eu nu am știut ce boală are copilul", spune Roxana Micu, mama lui Artur.

Medicul de familie i-a dat lui Artur tratament, analgezic pastilă și un unguent. În nici zece zile, copilul a ajuns iar la doctor.

Vezi și

"Ne-am dus la medicul de familie care ne-a dat trimitere în policlinică", spune Roxana Micu, mama lui Artur.

Internat în Spitalul de Ugență pentru Copii din Galați, Artur a fost trecut prin toate investigațiile medicale necesare.

"I-a făcut analize, tot, și i-a ieșit o infecție în sânge. Când să-i facem RMN-ul i-au găsit boala asta", spune Roxana Micu, mama lui Artur.

Boala asta se numește "tuberculoză osteo-articulară". La nivel mondial, astfel de complicații reprezintă unu până la trei la sută din cazurile de TBC.

"Nu tușea, nu știa nimeni ce are. Dar, noi am aflat acum, prin RMN, că noi am făcut…, i-a făcut domnul doctor de la Galați RMN pentru coloană", spune Roxana Micu, mama lui Artur.

De la prima consultație din august la medicul de familie și până a ajuns în spital la Galați, la jumătatea lui septembrie, Artur nu a mai putut merge. Ar fi trebuit operat urgent la coloană dar întâi trebuia rezolvată tuberculoza pulmonară.

"Am ajuns și la București, am făcut tratament trei săptămâni", spune Roxana Micu, mama lui Artur.

După tratamentul de la Institutul "Marius Nasta", Artur ar fi putut fi operat la coloană. DACĂ ar fi avut și banii necesari.

"Este foarte dificilă operația pentru coloană. La spitalul Monza, este spital particular, și ne trebuie 30 de mii de euro pentru operație", spune Roxana Micu, mama lui Artur.

Pentru starea lui Artur, singura soluție medicală este intervenția chirurgicală robotică. Evaluat de doctorul Alexandru Thiery și echipa sa, copilul nu are timp de pierdut. Fiecare secundă care trece îl apropie de paralizie.

"I-a mâncat oasele, măduva de la coloană", spune Roxana Micu, mama lui Artur.

România are cea mai mare rată de îmbolnăvire de tuberculoză din Uniunea Europeană, inclusiv în rândul copiilor, 48 de cazuri la suta de mii de locuitori. Este privită ca boala sărăciei dar, în fapt, oricine poate fi atins de această boală infecto-contagioasă care se transmite în cele mai multe cazuri pe cale aerogenă. Artur este acum și el parte din statistica rea.

În construcția mică și neterminată care abia se poate numi casă, acolo unde șase perechi de încălțări par să-l aștepte pe Moș Nicolae, o valiză mică stă gata făcută să plece și ea cu Artur la operația salvatoare.

Puteți ajuta donind 2 Euro printr-un SMS la numarul 8848, prin plată cu cardul sau prin transfer bancar. Românii din străinătate pot sprijini donând prin PayPal. Numărul de SMS 8848 nu are recurență.Ies cartoanele

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei IPS Teodosie ne îndeamnă să nu ascultăm de medic în perioadele de post. Sunteţi de acord cu noua sa declaraţie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰