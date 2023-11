Calendar ortodox aprilie 2024, principalele sărbători religioase ale lunii

Aprilie sau prier este a patra lună a anului în calendarul gregorian și una dintre cele patru luni gregoriene cu o durată de 30 de zile.

Aprilie începe astrologic cu soarele în semnul Berbecului și sfârșește în semnul Taurului. Din punct de vedere astronomic, luna aprilie începe cu soarele în constelația Peștilor și se sfârșește cu soarele în constelația Berbecului.

Numele lunii aprilie vine de la cuvântul latinesc aperio. Înainte de anul 700 î.Hr., luna aprilie era a doua lună a anului în calendarul roman și avea 29 de zile. După ce Iuliu Cezar a introdus calendarul iulian în 45 î.Hr., luna aprilie avea 30 de zile și devenea a patra lună a anului.

Grecii numeau luna aprilie Mounichion. În România, luna aprilie, popular, se numește prier, florariu, traista-n băț. În aprilie continuă semănăturile de primăvară, se închid țarinele pentru pășunatul devălmaș, se formează turmele, se tund oile înainte de a fi urcate la munte, se construiesc sau se repară țarcurile și oboarele pentru vite etc.

Aprilie începe cu aceeași zi a săptămânii ca și iulie în toți anii și ca ianuarie în anii bisecți.

Când se prăznuieşte Duminica Floriilor

Luna Aprilie 2024 are 30 de zile. Ziua are 13 ore, iar noaptea are 11 ore.

În această lună de primăvară se face pomenirea Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, joi, pe 11 aprilie 2024. Sărbătoarea este marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox.

Tot în această lună se prăznuiește Intrarea Domnului în Ierusalim sau Floriile, duminică, pe 28 aprilie 2024. Această sărbătoare este premergătoare marii sărbători a creștinătății și anume Paștele.

Duminica Floriilor sau Floriile este o sărbătoare creștină fără dată exactă, comemorată întotdeauna în ultima duminică dinaintea Paștilor. Sărbătoarea comemorează un eveniment menționat de către toate cele patru evanghelii (Marcu 11:1–11, Matei 21:1–11, Luca 19:28–44, Ioan 12:12–19) şi anume intrarea triumfală a lui Iisus în Ierusalim în zilele dinaintea patimilor.

Floriile sunt denumite, de asemenea, Duminica Patimilor sau Duminica Floriilor a Patimilor Domnului.

Calendar Creștin Ortodox Aprilie 2023

1 L - Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca - Post

2 M - Sfântul Cuvios Tit, făcătorul de minuni

3 M - Sfântul Nichita Mărturisitorul

4 J - Sfântul Iosif, scriitorul de cântări

5 V - Sfinţii Mucenici Agatopod şi Teodul

6 S (†) - Sfântul Eutihie, patriarhul Constantinopolului - Dezlegare la ulei şi vin

7 D - Sfântul Mucenic Caliopie - Duminica Sfintei Cruci

8 L - Pomenirea Sfinţilor Apostoli Irodion, Agav şi Ruf - Post

9 M - Sfântul Mucenic Eupsihie; Denie

10 M - Sfinţii Mucenici Terentie, African, Maxim şi Pompie

11 J (†) - Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, Sfântul Mucenic Antipa; Sfântul Farmuţie

12 V (†) Sfântul Mucenic Sava de la Buzău

13 S - Sfântul Mucenic Artemon - Dezlegare la ulei şi vin

14 D (†) - Sfântul Cuvios Ierarh Pahomie de la Gledin - Predica la Duminica Sfântului Ioan Scararul

15 L - Sfinţii Apostoli Aristarh, Pud şi Trofim - Post

16 M - Sfintele Muceniţe Agapi, Hionia şi Irina

17 M - Sfântul Simeon, episcopul Persiei (Denia Canonului Mare)

18 J - Sfântul Cuvios loan, ucenicul Sfântului Grigorie Decapolitul

19 V - Sfântul Cuvios loan Paleolavritul (Denia Acatistului Bunei Vestiri)

20 S (†) - Sfântul Teotim, Episcopul Tomisului - Dezlegare la ulei şi vin

21 D - Sfântul Mucenic Ianuarie - Predică la Duminica Sfintei Maria Egipteanca

22 L - Sfântul Cuvios Teodor Sicheotul - Post

23 M (†) - Sfântul Mucenic Gheorghe

24 M (†) - Sfinţii Ierarhi Mărturisitori Ilie Iorest, Sava Brancovici şi Iosif din Maramureş; Sfinţii Mucenici Pasicrat şi Valentin de la Durostorum

25 J (†) - Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului; Sfântul Evanghelist Marcu

26 V (†) - Sfântul Mucenic Vasile, Episcopul Amasiei; Sfinţii Mucenici Chiril, Chindeu şi Tasie din Axiopolis

27 S - Sfântul Apostol Simeon, ruda Domnului (Sâmbăta lui Lazăr. Pomenirea morţilor) Dezlegare la ulei şi vin

28 D (†) - Intrarea Domnului în Ierusalim; Sfinţii Apostoli Iason şi Sosipatru - Dezlegare la peşte. Predica la Duminica Floriilor

29 L - Săptămâna Patimilor - Lunea Mare (Denie); Sfinţii Nouă Mucenici din Cizic

30 M - Săptămâna Patimilor - Marţea Mare (Denie); Sfântul Apostol Iacov

