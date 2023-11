Calendar ortodox februarie 2024, principalele sărbători religioase ale lunii

Februarie este a doua lună a anului în calendarul Gregorian. Este cea mai scurtă lună gregoriană, care are numai 28 sau 29 de zile. Luna are 29 de zile în anii bisecți; în ceilalți ani, luna februarie are 28 de zile.

Februarie începe astrologic cu soarele în constelația Vărsătorului și se sfârșește cu soarele în constelația Pești. Din punct de vedere astronomic, luna februarie începe cu soarele în constelația Capricornului și se sfârșește cu soarele în constelația Vărsătorului.

Grecii numeau luna februarie Anthesterion. În România, luna februarie, popular, se numește Făurar.

Februarie începe cu aceeași zi a săptămânii ca și Martie și Noiembrie într-un an obișnuit și ca August într-un an bisect.

Calendar Creștin Ortodox Februarie 2023

1 J - Sfântul Mucenic Trifon

2 V (†) - Întâmpinarea Domnului - Dezlegare la peşte

3 S - Sfântul şi Dreptul Simeon şi Sfânta Prorociţă Ana

4 D - Sfântul Isidor Pelusiotu, Porunca iubirii - Parintele Teofil Paraian

5 L - Sfânta Muceniţă Agata

6 M - Sfinţii Varsanufie cel Mare; Ioan Profetul, Vucol şi Fotie

7 M - Sfântul Partenie, episcopul Lampsacului - Post

8 J - Sfântul Teodor Stratilat; Sfântul Proroc Zaharia

9 V - Sfântul Mucenic Nichifor - Post

10 S (†) - Sfântul Haralambie

11 D - Sfântul Mucenic Vlasie; Sfânta Teodora împărăteasa. Duminica a 16-a după Rusalii (Pilda talanţilor)

12 L - Sfântul Meletie, Arhiepiscopul Antiohiei

13 M - Sfântul Cuvios Martinian; Sfinţii Apostoli Acvila şi Priscila; Sfântul Ierarh Evloghie

14 M - Sfinţii Cuvioşi Auxenţiu, Maron şi Avraam - Post

15 J - Sfântul Apostol Onisim

16 V - Sfinţii Mucenici Pamfil şi Valentin - Post

17 S - Sfântul Mucenic Teodor Tiron

18 D - Sfântul Leon, Papa al Romei. Duminica femeii cananeence

19 L - Sfinţii Apostoli Arhip, Filimon şi sotia sa, Apfia

20 M - Sfântul Leon, episcopul Cataniei

21 M - Sfântul Eustaţie şi Sfântul Timotei - Post

22 J - Aflarea moaştelor sfinţilor mucenici din Evghenia

23 V - Policarp, sfântul născut în temniţa - Post

24 S (†) - Întaia şi a doua aflare a capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul

25 D - Sfântul Tarasie; Începutul Triodului. Duminica Vameşului şi a Fariseului

26 L - Sfântul Porfirie

27 M - Sfântul Procopie Decapolitul; Sfântul Talaleu

28 M (†) - Sfântul Cuvios Vasile Mărturisitorul Hărţi

29 J (†) - Sfinţii Cuvioşi Ioan Casian şi Gherman

Când prăznuim Întâmpinarea Domnului

Această sărbătoare, ce cade la 40 de zile de la Nașterea Domnului Iisus, se ținea la Ierusalim cel puțin de la începutul secolului al V-lea, "cu aceeași bucurie ca Paștele". La Roma a fost introdusă în jurul anului 650.

După Nașterea Domnului Iisus Hristos, trecând patruzeci de zile și împlinindu-se vremea curăției celei legiuite, Preacurata și Preabinecuvântata Fecioară Maică plecând din Betleem cu Sfântul Iosif, logodnicul, și venind la Ierusalim, în Biserica lui Dumnezeu, purtând pe Hristos Pruncul cel de patruzeci de zile, au mers să împlinească Legea Domnului și să se curățească după naștere, prin aducerea jertfei celei cuviincioase lui Dumnezeu și prin rugăciunea preotului.

