Calendar ortodox ianuarie 2024, principalele sărbători religioase ale lunii

Ianuarie este prima lună a anului în calendarul Gregorian și una dintre cele șapte luni gregoriene cu o durată de 31 de zile.

Ianuarie începe astrologi cu soarele în semnul Capricornului și sfârșește în semnul Vărsătorului. Din punct de vedere astronomic, luna ianuarie începe cu soarele în constelația Săgetătorului și se sfârșește cu soarele în constelația Capricornului.

Numele lunii ianuarie vine de la zeul Ianus din mitologia romană, zeu cu două fețe: una orientată spre anul care se încheie și alta spre anul care vine. Ianus, zeul cu două fețe de la care vine numele primei luni a anului.

Luna Ianuarie a fost introdusă în calendarul roman în jurul anului 700 î.Hr. Până atunci anul avea doar zece luni (304 zile). Grecii numeau luna ianuarie Camelion. În România, luna ianuarie, popular, se numește Gerar. Sărbătorile din luna ianuarie cuprind obiceiuri și practici specifice începutului de an prin care oamenii speră să obțină, prin diferite practici magice, prosperitate, sănătate, liniște și pace.

Ianuarie începe cu aceeași zi a săptămânii ca și Octombrie într-un an obișnuit și ca Aprilie și Iulie într-un an bisect.

Calendar Creștin Ortodox Ianuarie 2023

Luna Ianuarie are 31 de zile, ziua are 10 ore, iar noaptea are 14 ore.

1 D (†) Tăierea împrejur cea după trup a Domnului; †) Sf. Ier. Vasile cel Mare, arhiep. Cezareei Capadociei și mama sa Sf. Emilia, Duminica dinaintea Botezului Domnului (Botezul lui Ioan) - Nu se fac nunți

2 L Înainte-prăznuirea Botezului Domnului; Sf. Ier. Silvestru, ep. Romei; Sf. Cuv. Serafim de Sarov - Nu se fac nunți

3 M Sf. Prooroc Maleahi; Sf. Mc. Gordie - Nu se fac nunți

4 M Soborul Sf. 70 de Apostoli; Sf. Cuv. Teoctist din Siciliei; Sf. Cuv. Apolinaria - Nu se fac nunți

5 J Sf. Mc. Teopempt și Teonas; Sf. Cuv. Sinclitichia (Ajunul Botezului Domnului) - Post negru. Nu se fac nunți

6 V (†) Botezul Domnului (Boboteaza – Dumnezeiasca Arătare) - Nu se fac nunți

7 S † Soborul Sf. Prooroc Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului (Sâmbăta după Botezul Domnului)

8 D Sf. Cuv. Gheorghe Hozevitul; Sf. Cuv. Domnica. Duminica după Botezul Domnului

9 L Sf. Mc. Polieuct; Sf. Ier. Petru, ep. Sevastiei

10 M Sf. Ier. Grigorie, ep. Nyssei; †) Sf. Cuv. Antipa de la Calapodești; Sf. Ier. Dometian, ep. Melitenei;

11 M † Sf. Cuv. Teodosie, începătorul vieții călugărești de obște din Palestina; Sf. Cuv. Vitalie - Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți

12 J Sf. Mc. Tatiana diaconița și Eutasia

13 V †) Sf. Mc. Ermil și Stratonic; Sf. Ier. Iacob, ep. din Nisibe; - Post. Nu se fac nunți

14 S Odovania praznicului Botezului Domnului; Sf. Cuv. Mc. din Sinai și Rait; Sf. Nina, luminătoarea Georgiei;

15 D Sf. Cuv. Pavel Tebeul și Ioan Colibașul l Duminica a XXIX-a după Rusalii a celor 10 leproși)

16 L Cinstirea lanțului Sf. Ap. Petru; Sf. Mc. Danact citețul

17 M †) Sf. Cuv. Antonie cel Mare; Sf. Cuv. Antonie cel nou de la Veria.

18 M † Sf. Ier. Atanasie și Chiril, arhiep. Alexandriei - Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți

19 J Sf. Cuv. Macarie cel Mare și Macarie Alexandrinul;Sf. Ier. Marcu, mitr. Efesului; Sf. Mc. Eufrasia

20 V †) Sf. Cuv. Eftimie cel Mare; Sf. Mc. Eusebiu, In, Pin și Rim - Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți

21 S Sf. Cuv. Maxim Mărt.; Sf. Mc. Neofit; Sf. Mc. Agnia din Roma

22 D Sf. Ap. Timotei; Sf. Cuv. Mc. Anastasie Persul Duminica a XXXII-a după Rusalii a lui Zaheu

23 L Sf. Sfințit Mc. Clement, ep. Ancirei; Sf. Mc. Agatanghel; Sf. Părinți de la Sinodul al VI-lea Ecumenic

24 M Sf. Cuv. Xenia din Roma; Sf. Xenia din Sankt Petersburg – Ziua Unirii Principatelor Române

25 M †) Sf. Ier. Grigorie Teologul, arhiep. Constantinopolului; †) Sf. Ier. Bretanion, ep. Tomisului - Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți

26 J †) Sf. Ier. Iosif cel Milostiv, mitr. Moldovei; Sf. Cuv. Xenofont, Maria, Arcadie și Ioan

27 V † Aducerea moaștelor Sf. Ier. Ioan Gură de Aur; Sf. Marciana - Dezlegare la ulei și vin. Nu se fac nunți

28 S Sf. Cuv. Efrem Sirul, Isaac Sirul, Paladie și Iacob Sihastrul

29 D Aducerea moaștelor Sf. Sfințit Mc. Ignatie Teoforul; Sf. Mc. Filotei Duminica a XVII-a după Rusalii

30 L †) Sf. Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur; Sf. Sfințit Mc. Ipolit, ep. Romei

31 M Sf. Doctori fără de arginți Chir și Ioan

Când prăznuim Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei în ianuarie 2024

Vasile din Cezareea Cappadociei, cunoscut sub numele Vasile cel Mare a fost un arhiepiscop din secolul al IV-lea, considerat doctor al Bisericii și unul din cei trei arhiepiscopi de seamă, răsăriteni, ai Bisericii Ortodoxe, alături de Grigore de Nazianz ("Teologul") și Ioan Gură de Aur.

Sfântul Vasile este serbat pe data de 1 ianuarie și de asemenea pe 30 ianuarie împreună cu Sf. Ioan Gură de Aur și Sf. Grigore.

Când prăznuim Ajunul Bobotezei

Ajunul Bobotezei este prima mare sărbătoare a noului an şi, aşa cum arată calendarul popular, ziua care precedă sărbătoarea propriu-zisă este chiar mai importantă decât sărbătoarea însăşi, atât prin „numărul mare de practici magico-rituale, cât şi prin intensitatea sacralităţii ce se pogoară asupra ei”.

Când prăznuim Botezul Domnului

Pe 6 ianuarie, credincioşii sărbătoresc Boboteaza, iar pe 7 ianuarie e celebrat Sfântul Ioan Botezătorul. Totuşi, nici ajunul Bobotezei nu trebuie neglijat, este o zi importantă în folclorul românesc, fiind asociată cu tradiţii şi obiceiuri străvechi.

Când îl prăznuim pe Sfântul Ioan Botezătorul

Pe data de 7 ianuarie, în fiecare an, este prăznuit Soborul Sfântului Ioan Botezătorul. Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut în cetatea Orini, în familia preotului Zaharia. Pe mama sa o chema Elisabeta și era descendentă a seminției lui Aaron. Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul a fost vestită de către îngerul Gavriil lui Zaharia, în timp ce acesta slujea la templu. Zaharia nu a dat crezare acestor vorbe, așa că a rămas mut până la punerea numelui fiului său.

Când îi prăznuim pe Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și loan Gură de Aur

Sfinții Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigore Teologul și Ioan Gură de Aur sunt prăznuiți, în fiecare an, în 30 ianuarie.

