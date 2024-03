Calendar ortodox aprilie 2024. Sărbători importante, cu cruce roşie

Numele lunii aprilie vine de la cuvântul latinesc aperio. Înainte de anul 700 î.Hr., luna aprilie era a doua lună a anului în calendarul roman și avea 29 de zile. După ce Iuliu Cezar a introdus calendarul iulian în 45 î.Hr., luna aprilie avea 30 de zile și devenea a patra lună a anului.

Sf. Gheorghe pică pe 23 aprilie

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe este sărbătorit în fiecare an pe 23 aprilie. Este unul dintre cei mai iubiţi sfinţi din calendarul ortodox, ziua fiind marcată, potrivit tradiţiei populare, prin împodobirea caselor şi anexelor cu crengi verzi simbolizând astfel renaşterea naturii.

Peste un milion de români poartă numele Sfântului Mucenic Gheorghe şi îşi sărbătoresc onomastica pe 23 aprilie. Sf. Gheorghe a fost un zeu al vegetației și un protector al naturii înverzite, al vitelor și al oilor. În popor se crede că atunci când broaștele cântă pentru prima oară, San-George deschide drumul naturii spre viață.

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe s-a născut din părinţi creştini în Capadocia, în timpul împăratului Diocleţian din secolul al IV-lea. Ajunge în slujba împăratului ca militar şi se confruntă în mod direct cu persecuţiile asupra creştinilor începute în anul 303. Îşi mărturiseşte credinţa în Hristos şi este întemniţat din cauza acestor convingeri religioase. În încercarea de a-l face să renunţe la credinţa creştină, este torturat şi ucis prin decapitare pe 23 aprilie. Această zi rămâne ziua sa de prăznuire.

În iconografie, Sf. Gheorghe apare călare pe un cal, străpungând cu suliţa un balaur. Ipostaza ilustrează o legendă potrivit căreia Sfântul Gheorghe a salvat cetatea Silena din provincia Libiei, terorizată de un balaur. Reprezentarea sfântului biruitor simbolizează modelul de curaj în lupta cu diavolul.

În cele mai multe icoane, Sf. Gheorghe este reprezentat într-o mantie roşie, culoare tradiţională pentru un martir, dar şi ca războinic pedestru sau ca conducător militar ţinând o cruce în mâna dreaptă şi o sabie în mâna stângă. În unele icoane Sf. Gheorghe apare însoţit de alţi doi sfinţi militari, Theodor-Tiron şi Dimitrie.

Pe 28 aprilie 2024 sărbătorim Floriile

Credincioşii ortodocşi sărbătoresc în fiecare an Floriile sau Intrarea Mântuitorului în Ierusalim, una dintre cele mai importante sărbători creştine. An de an, mii de oameni pornesc într-o procesiune ce reface simbolic drumul lui Iisus. De asemenea, de Florii sunt legate tradiții și superstiții de care oamenii țin cont de sute de ani.

Sunt 10 sărbători cu cruce neagră

În luna Aprilie sunt 10 sărbători cu cruce neagră în calendarul creştin ortodox. De Intrarea Domnului în Ierusalim creştinii au dezlegare la peşte.

Calendar ortodox complet pentru aprilie 2024

1 L - Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca - Post

2 M - Sfântul Cuvios Tit, făcătorul de minuni

3 M - Sfântul Nichita Mărturisitorul

4 J - Sfântul Iosif, scriitorul de cântări

5 V - Sfinţii Mucenici Agatopod şi Teodul

6 S (†) - Sfântul Eutihie, patriarhul Constantinopolului - Dezlegare la ulei şi vin

7 D - Sfântul Mucenic Caliopie - Duminica Sfintei Cruci

8 L - Pomenirea Sfinţilor Apostoli Irodion, Agav şi Ruf - Post

9 M - Sfântul Mucenic Eupsihie; Denie

10 M - Sfinţii Mucenici Terentie, African, Maxim şi Pompie

11 J (†) - Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, Sfântul Mucenic Antipa; Sfântul Farmuţie

12 V (†) Sfântul Mucenic Sava de la Buzău

13 S - Sfântul Mucenic Artemon - Dezlegare la ulei şi vin

14 D (†) - Sfântul Cuvios Ierarh Pahomie de la Gledin - Predica la Duminica Sfântului Ioan Scararul

15 L - Sfinţii Apostoli Aristarh, Pud şi Trofim - Post

16 M - Sfintele Muceniţe Agapi, Hionia şi Irina

17 M - Sfântul Simeon, episcopul Persiei (Denia Canonului Mare)

18 J - Sfântul Cuvios loan, ucenicul Sfântului Grigorie Decapolitul

19 V - Sfântul Cuvios loan Paleolavritul (Denia Acatistului Bunei Vestiri)

20 S (†) - Sfântul Teotim, Episcopul Tomisului - Dezlegare la ulei şi vin

21 D - Sfântul Mucenic Ianuarie - Predică la Duminica Sfintei Maria Egipteanca

22 L - Sfântul Cuvios Teodor Sicheotul - Post

23 M (†) - Sfântul Mucenic Gheorghe

24 M (†) - Sfinţii Ierarhi Mărturisitori Ilie Iorest, Sava Brancovici şi Iosif din Maramureş; Sfinţii Mucenici Pasicrat şi Valentin de la Durostorum

25 J (†) - Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului; Sfântul Evanghelist Marcu

26 V (†) - Sfântul Mucenic Vasile, Episcopul Amasiei; Sfinţii Mucenici Chiril, Chindeu şi Tasie din Axiopolis

27 S - Sfântul Apostol Simeon, ruda Domnului (Sâmbăta lui Lazăr. Pomenirea morţilor) Dezlegare la ulei şi vin

28 D (†) - Intrarea Domnului în Ierusalim; Sfinţii Apostoli Iason şi Sosipatru - Dezlegare la peşte. Predica la Duminica Floriilor

29 L - Săptămâna Patimilor - Lunea Mare (Denie); Sfinţii Nouă Mucenici din Cizic

30 M - Săptămâna Patimilor - Marţea Mare (Denie); Sfântul Apostol Iacov

