Într-un complex de căsuțe din lut, din localitatea Berca, vedeta din meniu este ciorba de Babic. Combinaţia dintre salamul buzoian şi mixul de legume are o savoare deosebită, care îi face pe mulţi dintre turişti să comande şi a doua porţie.

Turist: Am zis să încercăm renumitul babic și renumita ciorbă de babic care într-adevăr este senzațională.

Turist: Îmi place foarte mult ciorba, îmi place foarte mult babicul.

Turist: Impresia pe care o aveți astăzi o are toată lumea cu care am ajuns aici. Și eu am ajuns adus de cineva, pentru că cea mai bună reclamă este din gură în gură.

Babicul este un salam crud-uscat și afumat preparat după o reţetă transmisă din generaţie în generaţie. Iar gustul lui este unic.

Viorel Filipescu - producător babic: Babicul este făcut din carne de porc, carne de vită, ingrediente făcute de noi în curte, ardeiul din care producem boiaua, dulce, usturată.

Nicoleta Marin - proprietar pensiune Berca: Am introdus ciorba de babic în meniu pentru că am primit un feedback pozitiv din partea turiștilor.

În altă pensiune din aceeași localitate, borșul picant este preparat după o rețetă de familie.

Mari Filipescu - bucătar: Ne trebuie ceapă, morcov, țelină, cartof, orez, suc de roșii și nelipsitul babic și șunca de Buzău. La o ciorbă care să ajungă pentru zece porții punem un babic.

Ciorba poate fi gătită de orice gospodină. După ce legumele se pun la fiert, se adaugă babicul tăiat cubuleţe.

Mari Filipescu - bucătar: Îi dă o grăsime și un gust deosebit șunca afumată. După ce dă de câteva ori în clocot, adăugăm și șunca.

Pentru acest preparat, trebuie să îţi dedici, în medie, 90 de minute. La final, poate fi acrit cu borş, iar pentru un plus de savoare, se poate adauga verdeaţă.

