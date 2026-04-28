Femeie de 94 de ani, găsită în viaţă într-o pădure din Botoşani, la două zile după dispariţie 

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani au anunţat că au reuşit să găsească o femeie de 94 de ani la două zile după ce fusese dată dispărută.

Femeia de 94 de ani este în afara oricărui pericol

Femeia a fost găsită în viaţă într-o pădure situată pe raza localităţii Conceşti. Conform agerpres.ro, femeia era însoţită de doi dintre câinii săi.

Femeia, care fusese dată dispărută cu două zile înainte, a fost căutată de echipe alcătuite din poliţişti, jandarmi, pompieri, poliţişti de frontieră şi voluntari.

"Au fost efectuate căutări pe o suprafață de aproximativ 300 de hectare de teren, intervenția fiind îngreunată de faptul că o parte din teren era accidentat sau acoperit de vegetație deasă. Au fost utilizate șenilate, ATV-uri, precum și drone dotate cu termoviziune, pentru verificarea zonelor greu accesibile și extinderea perimetrului de căutare. Forțele de ordine angrenate în operațiunile de căutare au identificat-o la aproximativ cinci kilometri de locuința sa", a fost mesajul transmis de reprezentanţii IPJ Botoşani.

Ultimele informaţii arată că femeia a fost evaluată, din punctul de vedere al sănătăţii, de un echipaj medical şi se află în afara oricărui pericol.

&#8220;Am fost tăntălău&#8221;. A fost cel mai bogat român şi a refuzat o afacere cu ruşii de miliarde de dolari
Alex Marcu, dezvăluiri dureroase la un an de la moartea Teodorei Marcu. Ce spune fostul concurent despre creșterea fiicei lor
Prioritățile lui Sorin Grindeanu la Camera Deputaților: achiziție de mii de euro pentru terenurile de tenis, în plină criză politică
Orașul din România unde tocmai s-au finalizat lucrările la un terminal nou de aeroport: Cum arată și când se deschide pentru pasageri
Ultima postare a femeii din Râmnicu Vâlcea, moartă în urma unei intervenții estetice! Avea doar 45 de ani
