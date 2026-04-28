Femeie de 94 de ani, găsită în viaţă într-o pădure din Botoşani, la două zile după dispariţie 

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Botoşani au anunţat că au reuşit să găsească o femeie de 94 de ani la două zile după ce fusese dată dispărută.

Femeia a fost găsită în viaţă într-o pădure situată pe raza localităţii Conceşti. Conform agerpres.ro, femeia era însoţită de doi dintre câinii săi.

Femeia, care fusese dată dispărută cu două zile înainte, a fost căutată de echipe alcătuite din poliţişti, jandarmi, pompieri, poliţişti de frontieră şi voluntari.

"Au fost efectuate căutări pe o suprafață de aproximativ 300 de hectare de teren, intervenția fiind îngreunată de faptul că o parte din teren era accidentat sau acoperit de vegetație deasă. Au fost utilizate șenilate, ATV-uri, precum și drone dotate cu termoviziune, pentru verificarea zonelor greu accesibile și extinderea perimetrului de căutare. Forțele de ordine angrenate în operațiunile de căutare au identificat-o la aproximativ cinci kilometri de locuința sa", a fost mesajul transmis de reprezentanţii IPJ Botoşani.

Ultimele informaţii arată că femeia a fost evaluată, din punctul de vedere al sănătăţii, de un echipaj medical şi se află în afara oricărui pericol.

