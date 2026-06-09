În era aplicațiilor de dating și a mesajelor instant, relațiile încep rapid, iar uneori se termină și mai rapid. Ca să evite o conversație dificilă, partenerii nici nu se mai obosesc să-și spună "adio" și preferă să îl ignore pur și simplu pe celălalt. Așa că dispar pur și simplu. Fenomenul poartă numele de "ghosting" și este tot mai întâlnit, în special în rândul tinerilor. Specialiștii spun că e atât de extins, încât a ajuns și pe piața muncii, unde candidații dispar fără explicații și nici angajatorii nu mai trimit e-mailuri de refuz după interviuri.

"E la îndemâna oricui să dea ghost acum"

"Dispar în neant. Consider că nu e o variantă cinstită"

"Am auzit că sunt mulți tineri care pleacă din relații fără să spună nimic. Nu cred că este ok", spun oamenii.

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Dintr-odată, mesajele rămân fără răspuns, iar apelurile sunt ignorate. O dispariție neexplicată. Fenomenul poartă numele de ghosting și a schimbat modul în care mulți tineri aleg să pună capăt unei relații.

Bărbat: Tinerii se înrăiesc. Le pasă prea mult de persoana lor și nu se gândesc la alți oameni.

Reporter: Ai face asta?

Bărbat: Nu am făcut asta și nici nu vreau. Sunt un om empatic și îmi pasă de alți oameni.

De ce aleg unii ghosting-ul în locul comunicării

Alex are 22 de ani și recunoaște că a ales de mai multe ori să încheie o relație prin tăcere. Este o variantă prin care eviți discuțiile incomode, spune el.

Reporter: După cât timp ai dispărut ultima dată?

Alex: După o săptămână, două.

Reporter: Care sunt motivele?

Alex: Lipsa asumării... nu îți asumi să comunici sentimentele. […] După aceea se creează tot felul de discuții care nu își au rostul. E mai simplu așa. Se taie toată discuția subit și e mai ok pentru toată lumea așa...

3 din 10 adulți au ajuns "victime" ale ghostingului

Datele arată că fenomenul este tot mai răspândit. Aproape 3 din 10 adulți spun că au fost victime ale ghostingului. În rândul tinerilor între 18 și 29 de ani, procentul ajunge la 42%, iar dintre cei care folosesc aplicații de dating, peste jumătate spun că au trecut printr-o astfel de experiență.

Reporter: Vreau să știu dacă persoana te-a mai căutat?

Alex: Nu... și-a dat seama. Este un fenomen destul de normal și toată lumea se așteaptă la chestia asta și răspunsul e pe măsură.

Dar nu toți se împacă cu această idee. Pentru cei abandonați, ghostingul lasă în urmă întrebări fără răspuns, multă confuzie și un adevărat sevraj emoțional.

"Prima mea intenție a fost să trag de omul respectiv. Apoi mi-am pus întrebări legate de mine, dacă am făcut eu ceva. Poate nu eram compatibili, dar e mai bine să comunici", spune o tânără.

"Dacă nu mai este comunicare, relația se duce, intervin certuri și nu mai e chimia. Alte gânduri, suntem duși pe alte planete: ăla pleacă acolo, celălalt acolo... Și acum mă doare că nu sunt cu ea", povestește alt tânăr.

La 37 de ani, Daniel privește diferit astfel de situații. Spune că s-a confruntat cu ghostingul în tinerețe, iar experiența l-a ajutat să se maturizeze emoțional.

"Într-o zi, fără să îmi dau seama, fără să fiu anunțat, lucrurile s-au terminat brusc. Am fost foarte supărat o perioadă. Am început să mă concentrez pe evoluția mea. Să văd ce lecții am de învățat. Lucrurile s-au așezat și am întâlnit pe altcineva și lucrurile s-au dus în direcție frumoasă", a explicat Daniel, antreprenor în domeniul nutriției.

Mediatorii, soluţia pentru partenerii care nu vor să mai comunice direct

Există și situații în care ghostingul apare în relații lungi, unde partenerii mai au lucruri de împărțit sau de clarificat, dar evită să o facă direct. În astfel de cazuri poate interveni un mediator, care ajută la clarificarea situației.

"Mediatorul emite o invitație pe care o transmite celeilalte părți. Cealaltă parte se prezintă la mediator. Se pot ține ședințe de mediere separat. Mediatorul facilitează toată procedura. Iar dintr-o parte și duce în cealaltă parte", a explicat mediatorul Steluța Năstase.

Fenomenul merge însă mult mai departe de viața privată.

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Reporter: Vi s-a întâmplat asta, să se supere cineva pe dvs. și să nu vă spună motivul?

Femeie: E neplăcut, e de înțeles că și eu am făcut asta. Fiecare are un motiv propriu, bine întemeiat.

Ghosting-ul s-a mutat şi pe piaţa muncii

În piața muncii, sunt candidați care nu mai răspund la telefoane și e-mailuri, dar și companii care nu se mai obosesc să ofere feedback după interviuri.

"Ne confruntăm cu un «candidate ghosting», candidații dispar din procesul de recrutare în diferite etape: din cauza lipsei de încredere, dar și teama de un refuz sau de a-și anunța ei refuzul în compania respectivă îi face. Piața muncii se confruntă cu o criză puternică. Este lipsă de încredere între angajați și angajatori", explică specialistul HR Cristina Florescu.

Ghostingul pare o formă de "eliberare" până în momentul în care devii tu victima lui. Specialiștii avertizează că fenomenul lasă urme adânci atât la nivel individual, cât și în societate. În plan personal poate fi traumatizant, iar la nivel social încurajează evitarea discuțiilor directe și dezvoltă un comportament antisocial. Comunicarea sinceră rămâne cea mai simplă și mai sănătoasă modalitate de a încheia sau lămuri o situație.