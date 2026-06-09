În era aplicațiilor de dating și a mesajelor instant, relațiile se leagă rapid, dar uneori se încheie la fel de repede. În locul unei conversații dificile sau al unui simplu "adio", tot mai mulți aleg să dispară fără explicații din viața celuilalt. Fenomenul poartă numele de "ghosting" și este din ce în ce mai întâlnit, mai ales în rândul tinerilor. Invitată la Observator 16, psihologul Mădălina Elena Roșu a explicat de ce oamenii recurg la ghosting şi ce ascunde, de fapt, acest comportament.

Teodora Tompea: Fenomenul ghosting nu este nou, dar s-a accentuat și a devenit tot mai prezent. Ne folosim de el ca de o scuză. Ce se întâmplă, de fapt?

Mădălina Elena Roșu: Ne folosim de el mai mult din cauza aplicațiilor de dating și a acestor conexiuni fragile care se formează în social media. Oamenii își permit să dispară pentru că, poate, nici măcar nu s-au întâlnit. Au vorbit o săptămână sau două în mediul online și, dintr-odată, nu se mai simt atrași și dispar.

Teodora Tompea: Există o anumită categorie de oameni care face asta sau este vorba despre altceva? Ce se află în spatele acestui gest?

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Mădălina Elena Roșu: Spune multe despre cel care pleacă, despre cel care părăsește. Acea persoană are o lipsă de abilități de comunicare, este imatură emoțional, fragilă. Are propriile frici legate de confruntare, de reacția celuilalt dacă spune că vrea să plece sau că a găsit pe altcineva. Ai nevoie de maturitate emoțională ca să spui adevărul, să fii sincer și să aduci o încheiere relației.

Teodora Tompea: Contează și cum spui adevărul? Cei care ne privesc poate se întreabă: "Cum aș putea să fac asta?". Cum găsești curajul și cum îmbraci adevărul într-o formă care să nu rănească și să nu-l frustreze pe celălalt?

Mădălina Elena Roșu: Cel mai indicat ar fi să începem cu noi înșine. Să vorbim despre noi și nu despre celălalt. Nu să spunem că este ceva în neregulă cu tine, ci să vorbim despre ceea ce simțim noi. Putem spune: "A fost o perioadă în care am încercat să ne cunoaștem, însă înțeleg că nu ne potrivim. Nu avem aceleași principii de viață." Poate cineva își dorește o familie, în timp ce altcineva își dorește aventură, să se descopere și să experimenteze.

Teodora Tompea: De ce este ghostingul un comportament nepotrivit? De ce îi afectează atât de mult pe oameni și de ce nu ar trebui să ne folosim de el?

Mădălina Elena Roșu: Despărțirea este dificil de acceptat la nivel emoțional. Însă ghostingul înseamnă un abandon brusc. Cineva pleacă fără să îți ofere un răspuns, iar creierul va căuta mereu unul. Este foarte greu să accepți incertitudinea, pentru că ne activează nevoia de bază de siguranță. Când cineva pleacă și te lasă fără explicații, simți că nu mai controlezi nimic și ai nevoie de răspunsuri.

Teodora Tompea: Și în cazul unui loc de muncă se aplică aceeași teorie?

Mădălina Elena Roșu: Da, și în cazul prieteniilor. Sunt oameni care dispar pur și simplu. Impactul asupra persoanei părăsite poate fi foarte mare, mai ales dacă există deja o vulnerabilitate sau o rană de abandon. Încep să apară gânduri negative: „Oare este ceva în neregulă cu mine? Am făcut eu ceva greșit?”. Oamenii ajung să își pună la îndoială propria valoare. În realitate, acest comportament spune mai multe despre cel care pleacă decât despre cel care este părăsit.

Teodora Tompea: Certurile, argumentele și discuțiile în contradictoriu sunt importante într-o relație, indiferent de natura ei?

Mădălina Elena Roșu: Da, sunt importante. Ele ne ajută să negociem relația, limitele și nevoile fiecăruia, astfel încât să construim o relație sănătoasă.

Teodora Tompea: Așadar, poate că ar fi mai bine să evităm ghostingul și să ne facem curaj să îi spunem celui de lângă noi ce simțim cu adevărat. Este o variantă mai sănătoasă, atât pentru celălalt, cât și pentru noi, pe termen lung.