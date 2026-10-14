Bărbații ridică greutăți, femeile jonglează cu responsabilitățile. Cel puțin asta arată un studiu european. Peste 20 la sută dintre domni fac sport de patru până la șase ori pe săptămână, față de doar 16% dintre doamne. Specialiștii atrag atenția că timpul dedicat sănătății nu ar trebui să fie un lux, ci o prioritate.

Fie că își doresc mușchi sau pur și simplu să se mențină în formă, domnii sunt mai consecvenți când vine vorba de fitness. Mulți dintre ei ajung la sală chiar și de cinci ori pe săptămână.

"Sala este predominată de bărbați. Domnii sar peste zilele de recuperare și au o frecvență mai bună. Prioritatea mai ales în rândul tinerilor este să fie puternici, să fie în formă, să arate bine", a spus Gabriel Dragunov, manager regional săli de fitness.

Ce îi motivează pe bărbați să meargă mai des la sală

În sala de sport l-am întâlnit și pe Aurelian. Are 39 de ani și este controlor de trafic aerian. Deși lucrează în schimburi și are şi ture de noapte, încearcă să ajungă la sală de trei ori pe săptămână.

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Reporter: Ce vă motivează?

Aurelian: Atât sănătatea cât și o doză mică de vanitate, ne place să arătăm bine, nu? Femeile sunt sexul frumos, ele arată bine cu mai puțin efort decât bărbații și noi trebuie să completăm pe altă parte.

20,6% dintre bărbații tineri fac sport de 4 până la 6 ori pe săptămână, față de doar 16% dintre femei. În plus, aproape 18% dintre tinere nu fac niciodată mișcare în afara orelor de muncă, arată datele Eurostat.

"Nu fac spre rușinea mea. Pentru că nu sunt o persoană activă, nu-mi place". "Destul de rar, nu prea am timp. Momentan am licența, deci nu mă ocup cu sportul. Prietenul meu practică sport, deci mă bucur pentru el", au spus oamenii.

Cum influențează sportul somnul și starea de bine

Irina are 45 de ani și, de un an și jumătate, s-a apucat serios de sport. Încearcă să ajungă la sală de trei ori pe săptămână.

"Sunt mai relaxată, somnul este mai odihnitor și apoi anumite dureri, poate lombare, eu știu de picioare. Ne găsim foarte greu timp pentru că na, noi ne ocupăm de familie, copii, job pe lângă dânșii se ocupă de job", a spus Irina.

Psihologii spun că timpul pentru propria sănătate nu ar trebui să fie un lux, ci o prioritate.

"Programul este cea mai puternică barieră pentru că avem foarte multe responsabilități, ne asumăm foarte multe lucruri și nu ne facem timp pentru noi. A face sport, înseamnă a avea grijă de tine, din păcate uităm. Cumva bărbații au o portiță liberă în care pot face și poate că uneori sunt mai motivați. Femeile aleargă foarte mult", a afirmat Elena Stambuli, psiholog.

Bărbați sau femei, românii sunt oricum printre cei mai sedentari europeni.