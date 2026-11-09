Hagi, despre absenţa lui Ionuţ Radu: "La naţională vii dacă simţi 100%, nu 99%"

Selecţionerul primei reprezentative de fotbal a României, Gheorghe Hagi, a comentat absenţa portarului Ionuţ Radu de la lot, care a preferat să înceapă un tratament medical la club, spunând că la echipa naţională "vii dacă simţi 100%, nu există 99%".

"Nu a fost decizia noastră, ci a jucătorului. La echipa naţională vii dacă simţi, dacă eşti sută la sută apt şi implicat cu inima. Nu există 99%. Doar 100%. Dacă nu eşti convins şi crezi că e mai bine să stai la club şi să te refaci, pentru că el are o problemă medicală, atunci foarte bine, asta e. Suntem la echipa naţională, avem pe altcineva. Eu nu am venit aici să mă plâng", a afirmat tehnicianul.

"Comunicarea noastră a fost destul de clară. V-am explicat cum stau lucrurile, iar de aici înainte decizia aparţine fiecăruia. El a luat această hotărâre, aşa că cel mai bine este să vorbiţi direct cu el. La fel ca şi în cazul lui Nicuşor Bancu sau Mihăilă, care este accidentat. Eu cred că federaţia şi noi, stafful, am comunicat foarte corect şi transparent. După aceea, opţiunea individuală le aparţine", a adăugat selecţionerul.

Întrebat dacă mai există şanse ca fundaşul Umit Akdag, născut la Bucureşti din părinţi turci, să joace pentru naţionala României, Hagi a răspuns: "Am avut discuţii în trecut. Dar nu poţi să îl obligi pe om. Se pare că prioritatea lui este Turcia. Se pare. A rămas să ne mai auzim, dar nu am mai vorbit cu el de atunci. Dar, dacă acum l-a luat Beşiktaş, eu cred că de aia l-a luat, ca să-l ducă şi mai sus. Dar, căutăm şi alţi jucători, vom vedea".

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România va juca sâmbătă 14 noiembrie (21:45) cu Polonia, pe Arena Naţională, şi marţi 17 noiembrie (21:45) cu Bosnia-Herţegovina, pe Stadionul Bilino Polje din Zenica, ultimele meciuri din grupa de Liga Naţiunilor.