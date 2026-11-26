Antrenorul echipei Nottingham Forrest îi critică dur pe fotbaliştii care încă nu au învăţat limba engleză: " Dacă vreau să antrenez în Anglia, trebuie să vorbesc engleză, dacă vreau să antrenez în Italia, trebuie să vorbesc italiană ".

Un antrenor din Premier League critică jucătorii care nu ştiu engleză - Getty Images

Antrenorul din Premier League, Oliver Glasner, a criticat fotbaliştii care încă nu au învăţat limba engleză, deşi joacă pentru echipe din Anglia de mai mulţi ani. Antrenorul austriac în vârstă de 52 de ani critică standardele clubului, spunând că nu sunt suficient de înalte, precizează GB News.

"Stabilitate într-o companie înseamnă să ai standarde", a spus Glasner, înaintea meciului de vineri împotriva Chelsea, citat de GB News. "Toţi fotbaliştii care se alătură trebuie să se supună acestor standarde. Sincer, cred că nu au fost suficient de înalte", a adăugat antrenorul.

"Avem jucători care sunt la echipă de patru ani şi nu ştiu engleză. În Italia, după trei luni, fiecare fotblist dă interviuri în italiană", spune Oliver Glasner.

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"Dacă vreau să antrenez în Anglia, trebuie să vorbesc engleză, dacă vreau să antrenez în Italia, trebuie să vorbesc italiană. Altfel, Oliver Glasner, dacă vrei să vorbeşti în limba ta, rămâi acasă în Austria, toată lumea te înţelege acolo, dar nicăieri altundeva", a mai declarat antrenorul celor de la Nottingham Forrest.

Clubul a evitat retrogradarea sezonul trecut, în ciuda faptului că a ajuns în semifinalele Europa League. Oliver Glasner, fostul antrenor al lui Crystal Palace, s-a alăturat clubului în această vară. Acesta a refuzat să dea vina pe predecesorii săi pentru standardele joase pe care le are Nottingham Forrest.

"Vrem să creăm o echipă stabilă, care să fie constant în prima jumătate a clasamentului Premier League. Suntem la câţiva paşi distanţă de asta, dar credem că ştim ce avem de făcut", adaugă Glasner.

Antrenorul s-a întâlnit cu patronul echipei, Evangelos Marinakis, la începutul săptămânii și a discutat despre planurile lor pentru perioada de transferuri din ianuarie. "Trebuie să ne îmbunătățim la nivel de lot, la nivel de personal, la nivel de mediu, asta a fost discuția noastră. A fost o întâlnire fantastică și a meritat să petrecem șase ore călătorind", a mai spus Oliver Glasner.