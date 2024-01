Oraşul din România unde primăria oferă terenuri de 500 mp gratis pentru case. Ce condiţii trebuie să îndeplinească cetăţenii

La finalul anului trecut se aflau în evidenţa municipalităţii 26 de cereri nesoluţionate formulate de persoane care au calitatea de veterani de război, precizează municipalitatea.

Primăria Ploieşti oferă terenuri de câte 500 mp sau 1 ha de teren arabil în extravilan

"Potrivit art. 8 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 'drepturile decurgând din calitatea de veteran de război decorat, legate de împroprietărirea cu loc de casă sau echivalent, sunt transmisibile moştenitorilor legali, dacă titularul a depus cererea de obţinere a acestor drepturi în timpul vieţii'. De asemenea, la art. 13 litera b din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se specifică faptul că beneficiarii acestui act normativ sunt îndreptăţiţi la "împroprietărirea cu 500 m2 pentru loc de casă ... sau, dacă acest lucru nu este posibil, cu 1 ha teren arabil în extravilan'. Precizăm că municipiul Ploieşti nu deţine teren arabil în extravilan", arată sursa citată.

Până la această dată, în cazul a 11 dosare complete din cele 26 s-a procedat la punerea în posesie a persoanelor îndreptăţite cu loturi de câte 500 mp amplasate în strada Ghighiului nr. 25C, s-au întocmit procesele verbale de punere în posesie şi s-au transmis documentaţiile specifice la OCPI Prahova, în vederea scrierii titlurilor de proprietate.

Până în prezent, au fost transmise primăriei trei titluri de proprietate, care au fost înmânate persoanelor îndreptăţite.

"În cazul celorlalte 15 solicitări aflate în evidenţa administraţiei publice ploieştene, precizăm că s-au transmis adrese persoanelor îndreptăţite pentru completarea dosarelor cu certificate de moştenitor şi declaraţii pe propria răspundere, autentificate, din care să reiasă faptul că nu li s-a atribuit veteranilor sau moştenitorilor acestora vreo suprafaţă de teren în vreo localitate din ţară, în calitate de beneficiari ai Legii nr.44/1994, republicată. După completarea dosarelor de către titularii cererilor/moştenitorii acestora, se va proceda la punerea în posesie a moştenitorilor şi, ulterior, le vor fi eliberate şi titlurile de proprietate", arată sursa citată.

"Consider că, prin toate demersurile pe care le-am derulat în calitate de primar pentru a soluţiona favorabil aceste cereri, am reuşit să corectez o inechitate cu care s-au confruntat veteranii de război şi revoluţionarii din oraşul nostru. Prin atribuirea acestor loturi pentru casă, conform prevederilor legale în vigoare, doresc să îmi exprim toată preţuirea pentru aceşti ploieşteni deosebiţi, care au apărat independenţa, integritatea şi libertatea naţională şi pe care trebuie să îi onorăm şi să îi cinstim mereu. Proceduri similare am demarat şi pentru cetăţenii din municipiul nostru cărora le-a fost conferit titlul de luptător pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989. Iniţiativa noastră este una de normalitate şi reprezintă o activitate derulată sub semnul recunoştinţei şi aprecierii demnităţii acestor ploieşteni. Continuăm proiectele şi demersurile noastre pentru binele ploieştenilor!", a declarat, conform unui comunicat de presă, primarul Andrei Volosevici.

Ți-a plăcut acest articol? Like | 1 vot

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰