Ciocolata aduce fericirea. E dovedit ştiinţific şi o simţim în fiecare zi pe pielea noastră. De Ziua Mondială a Ciocolatei, vedem cum am ajuns să consumăm acest desert în cantităţi industriale. Plăcerea dulce a devenit şi nevinovată pentru că la modă sunt acum sortimentele fără zahăr.

Boabele de cacao au reprezentat mereu o monedă de schimb valoroasă. Iar o băutură din astfel de boabe, o formă rudimentară de ciocolată, preparată de azteci şi mayaşi, era folosită în ritualuri religioase. Astăzi, desertul delicios e asociat, cel mai adesea, cu fericirea.

Ziua Mondială a Ciocolatei a fost sărbătorită cu multe plăceri vinovate în Capitală. Ciocolata fără zahăr este noul trend pentru cine vrea să mănânce dulce, dar ţine la siluetă. Desertul nu trece, însă, prin cele mai dulci vremuri. Scumpirile record de la bursa de cacao i-au determinat pe ciocolatieri să-şi regândească strategia şi reţetele.

Nutriţioniştii ne recomadă să fim cumpătaţi şi selectivi în privinţa aromelor pe care le alegem.

România este pe locul trei în Uniunea Europeană la importurile de ciocolată şi consumăm tot mai mult de la an la an. Un român mănâncă, în medie, între 3 şi 4 kilograme de ciocolată pe an. Cel mai des aducem în ţară desertul favorit din Germania, Belgia şi Bulgaria.

