E forfotă mare prin magazine la această oră. Iar dulciurile, bijuteriile şi florile sunt primele pe lista de cumpărături. Sunt cadourile tradiţionale pentru Valentine's Day. Fiecare vrea să impresioneze cu un dar pe placul partenerului, așa că cei mai puțin inventivi merg la sigur. Sunt însă şi indrăgostiţi care pregătesc un zbor către o destinaţie-surpriză. Desigur, aici şi bugetul joacă un rol important. Am făcut noi toate calcululele ca să ştiţi unde vă încadraţi.

Cu câteva ore înainte de sărbătoarea iubirii, mulţi se gândesc la cadouri last-minute. O vacanţă sau un city-break sunt în topul celor mai apreciate daruri.

Tânără: Într-o țară exotică fiind foarte frig la noi în momentul de față

Tânără: Vacanță îmi doresc în fiecare lună. Pe un continent unde tot timpul este cald

Tânără: Mi-aș dori o singură vacanță atât, pe o insula exotică.

Emma Marinescu, blogger de călătorii: Evident, Parisul rămâne capitala dragostei întotdeauna, dar dacă vrem să mergem mai la cald poate alegem Sudul Spaniei, Sicilia, poate Cipru sau Malta.

Pentru cei cu un buget mai strâmtorat, chefii propun nu doar o cină romantică, ci o experienţă culinară inedită.

Iulian Olaru, chef bucătar: Am începe cu un tartar din creveți creveți roșii, un caviar special, un mousse de avocado, un carpaciuo de fenicul, un spaghetti chitarrini cu calamar aromatizat cu sfecla roșie. La partea de main course am făcut un homar a la catalana, nu trebuie să lipsească creveții din meniu

Pe de altă parte, un cadou dulce este întotdeauna o alegere rapidă şi delicioasă.

Silvia Ciobanu, chef patiser: Produsele cu fructe sunt cele mai căutate, dar nici ciocolată nu se lasă mai prejos. Cea mai mare cerere este la torturile cu ciocolată, au început comenzile de foarte mult timp, poate chiar de o lună. Inimioarele sunt la mare căutare

Cu toate că în ultima perioadă este considerat un clișeu, majoritatea bărbaților aleg în luna iubirii să ofere partenerelor un buchet de trandafiri roșii și o sticlă de șampanie.

Dhaniel Nora, florist: În proporție de 99% lumea comanda trandafiri roșii. Avem cadouri care cuprind și lumânări, și o sticlă de prosseco, de șampanie și o cutie de praline

Prețurile sunt destul de piperate anul acesta. În perioada sărbătorilor, firul de trandafir ajunge la 20 de lei. Un set de bijuterii pornește de la 100 de lei, iar un pachet pentru două persoane la spa poate ajunge chiar la 1.500lei. Pentru o cină în oraș, bărbații trebuie să scoată din buzunar cel puțin 600 de lei, iar pentru o vacanță romantică prețurile încep de la 500 de euro de persoană.

