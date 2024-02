În ziua în care celebrăm iubirea, studiile anunţă că oamenii fac tot mai puţină dragoste faţă de acum 15-20 ani. Generaţiile tinere se exprimă mai uşor în social-media, dar nu şi între patru ochi. Gesturile romantice mici şi dese sunt cheia marilor relaţii pasionale, spun psihologii. Cadourile mari, doar o dată pe an, de Ziua Îndrăgostiţilor, nu ajută prea mult.

Vezi și

Luis şi Alina se cunosc de 6 luni. El din Bucureşti, ea din Republica Moldova.

Luis: Eram cu motocicleta, din mers am văzut-o cu ochii ăia albaştri. Am întors, mai era şi cu mama ei...Şi i-am luat Instagramul şi de acolo am început să vorbim.

Studiile arată că iubirea romantică, de la începutul relaţiei, durează, în medie, un an şi jumătate. În tot acest timp, atracţia pentru partener creşte cu fiecare gest romantic făcut de acesta.

Tânăr: M-am gândit că știu de la mama, de la tată că se fac gesturi din astea şi să fac și eu!

Tânără: O floare, o bomboană, mi se pare super drăguț. Dacă ai o iubită, e cam obligatoriu, să fiu sinceră! şi râde.

Apoi, cuplurile trec într-o nouă etapă, de trei-patru ani, când pasiunea scade, dar creşte ataşamentul.

Bărbat: Un buchet de flori, poate o cină romantică! Contează, îi aduce zâmbetul pe buze!

Relaţiile care rezistă mai mult de cinci ani au cele mai mari şanse să nu se destrame niciodată. Psihologii ne îndeamnă să ne surprindem jumătatea cu gesturi mici, ori de câte ori avem ocazia!

Reporter: Vă surprinde soţul cu gesturi mici, dar care să conteze?

Cuplu vârstnici: Sigur că da!

În 2024, omenirea se confruntă, însă, cu un nou fenomen

Cuplurile nu mai fac dragoste ca în trecut. Un studiu făcut în Franţa arată că aproape un sfert dintre adulţi nu au făcut amor în ultimul an. La fel, 3 din 10 britanici.

Reporter: Cât de mult contează dragostea într-un cuplu, să faci dragoste?

Tânăr: Este foarte important. Cam 30% din relaţie!

Tânăr: Stresul ne omoară cel mai mult şi grjia de zi cu zi.

Reţelele de socializare care prezintă adevăruri de mult trunchiate şi viaţa cotidiană agitată sunt printre cauzele pentru care adulţii îşi neglijează viaţa sexuală, mai spun studiile.

Mihai Copăceanu, psiholog: Oamenii foarte mult se concentrează pe cariere, status financiar, pe dezvoltarea lor şi din păcate neglijează cumva partea această intimă şi sexuală, ceea ce duce la multe conflicte în căsnicie, certuri, agresivitate, infidelitate şi divorțuri.

Cât îi priveşte pe români, un studiu realizat în 2021 arată că în primul an de relație, aproape 40% dintre ei au afirmat că fac sex de 2-3 ori pe săptămână, iar, în următorii doi ani, procentul scade ușor, până la 30%.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰