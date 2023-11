Târgul de Crăciun Bucureşti se deschide pe 30 noiembrie. Programul din 2023

Cel mai mare târg din România dedicat sărbătorilor de iarnă, Târgul de Crăciun București, se deschide joi, 30 noiembrie. Evenimentul așteaptă bucureștenii și turiștii pentru experiența unui Crăciun autentic, până pe 26 decembrie, cu activități și atracții dedicate întregii familii.

Târgul de Crăciun din Bucureşti are loc din 30 noiembrie în piata Constituţiei

Târg de meșteșug, creație și produse autohtone – peste 130 de căsuțe de Crăciun vor găzdui meșteșugari din toate zonele țării, creatori autentici și producători locali. Iluminatul festiv al Capitalei se va aprinde din Târgul de Crăciun București, în seara deschiderii, 30 noiembrie, ora 18:00.

Intrarea va fi gratuită

Deschiderea oficială - 30 noiembrie, Ziua Naţională a României - 1 Decembrie, Sfântul Nicolae, Ajunul şi cele două zile de Crăciun, precum şi weekend-urile vor fi sărbătorite prin concerte susţinute de ansambluri, artişti de renume, trupe îndrăgite, precum şi prin activităţi speciale, organizate împreună cu partenerii Târgului de Crăciun Bucureşti.

În fiecare sfârşit de săptămână, pe scena evenimentului, începând cu ora 12,00, vor fi prezentate piese de teatru pentru cei mici.

Cu o suprafaţă de peste 100 de metri pătraţi, decorată şi pictată manual, Casa lui Moş Crăciun îi va aştepta pe copii, pe tot parcursul evenimentului, pentru a-şi pune în cuvinte, desene şi scrisori, cele mai sincere dorinţe.

Programul evenimentelor şi activităţilor de la Târgul de Crăciun 2023

𝙋𝙧𝙤𝙜𝙧𝙖𝙢 𝙖𝙧𝙩𝙞𝙨𝙩𝙞𝙘

Zona tradițională a evenimentului - colinde și obiceiuri românești, coruri și grupuri de copii, artiști instrumentiști.

Zona urbană - ritmuri internaționale ale celor mai cunoscute melodii de iarnă, mixate de DJ.

Activități 𝙥𝙚𝙣𝙩𝙧𝙪 𝙘𝙤𝙥𝙞𝙞

Casa lui Moș Crăciun – întâlniri cu Moșul și spiridușii, ateliere de creație, scrisori cu dorințe de sărbători.

Carusel

Atracții pentru întreaga 𝙛𝙖𝙢𝙞𝙡𝙞𝙚

Roata panoramică

Trenuleț tematic

Mascote și artiști animatori pe picioroange.

Târgul de Crăciun Bucureşti va fi deschis zilnic, de luni până vineri, între orele 12:00 - 22:00, iar sâmbăta şi duminica de la 10:00 la 22:00.

De Ziua Naţională a României - 1 Decembrie, publicul este aşteptat începând cu ora 10:00, iar în Zilele de Crăciun, programul este următorul: pe 25 decembrie - de la ora 12:00, iar pe data de 26 decembrie - începând de la 10:00.

Târguri de Crăciun au loc în toate oraşele mari

Cu mai bine de o lună înainte de Crăciun, marile oraşe intră, deja, în atmosfera de sărbătoare. Roţi panoramice, colinde şi căsuţe cu turtă dulce şi vin fiert vor crea de acum decorul de Crăciun.

Pregătirile pentru târgul de Crăciun de la Craiova au început demult. Oraşul are o reputaţie de apărat. "Anul trecut am fost pe locul trei în cadrul celor mai frumoase Târguri de Craciun din Europa şi acest lucru ne-a obligat să începem pregătirile încâ din primăvara acestui an. Avem o tematică noua, avem decoraţiuni noi", a declarat un organizator.

Unul dintre cele mai vizitate Târguri de Crăciun din ţară, cel de la Sibiu, se extinde anul acesta în curtea Palatului Brukenthal. De vineri, turiştii pot admira şi luminile spectaculoase din Piaţa Mare. "Este cu adevărat minunat ce se întâmplă aici. Se vede atmosfera şi începem să îl aşteptăm pe Moş Crăciun", spune o femeie.

Pentru Bucureşti, un târg de Crăciun nu este suficient. Voi fi două, ca anul trecut: în parcul Drumul Taberei şi în faţa Parlamentului.

Cluj-Napoca vrea să ţină pasul cu Bucureştiul. Va avea două târguri de sărbători. Unul de iarnă, în faţa Sălii Sporturilor, altul cu tematică de Crăciun.

Şi Braşovul se pregăteşte de sărbătoare. Aseară, un brad cât un bloc cu nouă etaje a fost instalat în Piaţa Sfatului şi va fi împodobit feeric. "Bradul ridicat în Piaţa Sfatului are o înălţime de aproximativ 26 de metri şi a fost adus de pe o păşune situată în apropierea staţiunii Poiana Braşov".

Suceava este cu un pas înainte. Primăria a făcut aseară probe pentru iluminatul festiv, iar un brad enorm tronează deja în centrul oraşului.

