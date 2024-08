O viaţă de antrenamente pentru 5 minute, 54 de secunde şi 39 de sutimi. Sunt minutele de aur în care barca de 8+1 a fetelor a ajuns la linia de finish. Cu un start impecabil, au întrecut Canada şi Marea Britanie, următoarele două clasate. Pentru ca imnul României să răsune din nou, fetele s-au antrenat intens. În urmă cu o lună, pe lacul Snagov se lucra la ultimele detalii înainte de plecarea la Paris.

Aurul obţinut astăzi este a 22-a medalie olimpică pentru canotajul românesc

"Ne pregătim pentru cea mai importantă competitie unde avem vise foarte mari! Încă ne gândim la ce mai avem de cizelat pentru că de acum cu munca s-a cam terminat. Nu ingrăsăm porcul inainte de competitie, doar slefuim putin diamantul ca la paris să strălucească cât mai tare", declarau Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş. Şi a strălucit aurul! "De acasă am simţit că se poate. Nu a fost nimic imposibil. Ne-am focusat pe ceea ce am antrenat şi ne-a iesit această cursă foarte, foarte bună. Abia astept să pun mână pe telefon si sa sun acasă la familia mea", a declarat Ancuţa Bodnar. "Suntem fericite şi mândre că am reuşit să aducem acest rezultat după 20 de ani. Ne-am dorit foarte mult să reuşim astăzi si am făcut tot ce am putut mai bine", a declarat Simona Radiş.

Ioana Vrînceanu a fost cârmaci la barca de 8+1 şi a ţinut perfect ritmul de competiţie până în ultima secundă. "Am plecat hotărâte. Am zis că trebuie acum, acum pun tot ce am, voce, emotii, trec toate numai să fie bine. Nu este prima cursă, dar asta a fost supremă", a declarat Ioana Vrînceanu, cârmaci. Imediat după cursa istorică a fetelor, a urmat proba de 8+1 masculin. Florin Lehaci a făcut parte din barca băieţilor. A concurat imediat după soţia lui, Maria Lehaci, din barca de 8+1 feminin, care a câştigat aurul. "Ne-am pregătit de 3 ani pentru chestia aceasta. Suntem încrezători că după o perioadă grea o să vină şi binele", a declarat Florin Lehaci. Aurul obţinut astăzi este a 22-a medalie olimpica pentru canotajul romanesc şi a 4-a la proba de 8+1 după succesele consecutive de la Jocurile Olimpice din Atlanta, Sydney și Atena.

