Trump nu se lasă înduplecat de propunerea făcută de UE, în privința taxelor vamale: "Nu e suficient"

"Nu, nu este suficient", a spus el, întrebat despre această propunere anunţată luni de preşedinta Comisiei, Ursula von der Leyen, în cursul unui schimb de opinii cu presa la Casa Albă.

"Uniunea Europeană s-a comportat foarte, foarte rău cu noi", a adăugat preşedintele american care a anunţat săptămâna trecută o ofensivă protecţionistă în toate direcţiile, printre care o taxă de 20% asupra produselor europene, urmând să intre în vigoare pe 9 aprilie.

Trump nu e înduplecat de propunerea UE

El a asigurat că deficitul comercial acuzat de Statele Unite cu UE va "dispărea rapid" datorită creşterii achiziţiilor de energie americană de către ţările europene.

"Trebuie să cumpere şi să se angajeze să cumpere o sumă echivalentă (cu acest deficit comercial) în energie", a spus din nou Donald Trump.

"Am oferit taxe "zero pentru zero" pentru bunurile industriale (...) Europa întotdeauna este pregătită pentru un acord bun"cu Statele Unite, a declarat Ursula von der Leyen într-o conferinţă de presă la Bruxelles.

"Dar, de asemenea, suntem pregătiţi pentru a răspunde cu contramăsuri şi a ne apăra interesele" în faţa ofensivei comerciale a lui Donald Trump, a avertizat şefa executivului european.

