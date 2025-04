Omul de afaceri Dragoş Sprînceană, rugat de premierul Marcel Ciolacu să facă lobby pentru ţara noastră în faţa lui Donald Trump, a avut un mesaj neaşteptat pentru oficialii americani.

"Administrația americană trebuie să înțeleagă, să ignore un pic mesajele României pro-Ucraina și pro-Franța deoarece avem un președinte interimar care nu va mai conta într-o lună sau o lună și jumătate", spunea Dragoș Sprînceană.

După această declaratie, premierul s-a delimitat de Dragoş Sprînceană.

Vezi și

Cilacu și Sprînceană, discuție la telefon

"Nu este un emisar al României. Mesajele personale ale unui român care trăieşte în diaspora", a declarat Marcel Ciolacu, premierul României.

Cu trei zile în urmă, premierul anunţa, însă, că i-a dat o misiune informală omului de afaceri român stabilit în Statele Unite.

"Mandatul, din discuţia mea cu domnul Dragoş Sprînceană, a fost de a spune adevărul despre România. Am avut aceasta discutie telefonică. Ştiţi politica americană în care fac anumite întâlniri, party, dar cu ştaif", a adăugat Marcel Ciolacu.

"Am avut o informație că o să fie un bal al patrioților la Mar-a-Lago și m-am interesat. Am văzut listele cu invitații de acolo și mi-a atras atenția că secretara de la Homeland Security urmează să participe. Dragoș Sprînceană era chiar la masă cu doamna secretar. I-am dat un telefon. Am o rugăminte: transmite-i salutările mele și disponibilitatea de a avea un dialog instituțional. Are în subordine vizele și programul Visa Waiver", a spus Marcel Ciolacu.

Surse Observator spun că preşedintele interimar, Ilie Bolojan, a fost deranjat de declaraţiile lui Dragoş Sprânceană şi i-a cerut explicaţii premierului după ce emisarul neoficial a contrazis politica oficială a României.

"România are un interes strategic să susțină în continuare Ucraina, pentru că, fără o astfel de susținere, există riscul de cădere a frontului și, practic, ucrainenii, prin ceea ce fac, apărându-și cetățenii și teritoriul, țin pericolul la distanță", spune Ilie Bolojan, preşedintele interimar al României.

"Eu l-am întrebat personal pe domnul Ciolacu şi mi-a spus opusul. Domnul Marcel Ciolacu de asta m-a şi sunat personal, fiindcă îşi doreste o apropiere şi o îmbunătăţire a relaţiilor cu Statele Unite", a spus Dragoș Sprânceană.

"Are părerile noii administrații din SUA. Presupun că nu erau așteptări să-l sun pe Soroș ca să stea de vorbă, în numele României, cu Donald Trump", a spus Marcel Ciolacu.

În apărarea premierului a sărit șeful Consiliului Județean Buzău, Lucian Romașcanu, prezent și el alături de Dragoș Sprînceană la gala de săptămâna trecută de la Mar-a-Lago, în complexul lui Donald Trump.

Analiștii politici cred că acest scandal ar putea afecta credibilitatea României

"Premierul încearcă să ocupe acest teren de politică externă, de reprezentare a României. Arată dorința premierului de a se poziționa în fața președintelui Ilie Bolojan, de a arăta că este "trumpist". Așa ceva ne descalifică și arată o lipsă de respect a Guvernului României față de pozițiile oficiale ale statului român", spune Valentin Naunescu, analist politică externă.

Nicuşor Dan şi Elena Lasconi i-au cerut premierului să demisioneze.

"Nu se poate juca cum vrea dânsul, alba-neagra ca în Buzău, cu politica externă. Marcel Ciolacu și-a terminat rezerva de credibilitate prin tot ce a făcut în ultimele luni", spune Ionuț Moșteanu, deputat USR.

"Eu cred că nu ar trebui să vorbească așa, singur, fără niciun mandat. Sigur că nu are experiență politică și diplomatică", spune Csoma Botond, deputat UDMR.

Potrivit Constituției, principalele atribuții în domeniul politicii externe îi revin președintelui României.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ai făcut cumpărături pe credit în ultima lună? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰