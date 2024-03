Vezi și

Trei dintre cele mai mari sportive ale României, care ne-au reprezentat țara la competiții din întreaga lume și au adus acasă, aurul de la jocurile olimpice, își trăiesc în continuare vocația cu ochi de spectator. Una dintre cele mai mari spadasine ale lumii, Ana Maria Brânza, după retragerea din 2021, a ales o viaţă în afara sălii de scrimă.

Ana Maria Brânză, fostă spadasină: Viața mea este la fel de provocatoare cum era și pe planșa de scrimă, doar că acolo știam cumva ce am de făcut, era totul prestabilit. Am rămas în domeniul sportiv, asta am făcut toată viața, asta îmi doresc să fac în continuare, doar că nu am ales o carieră în antrenorat. Nu este rolul potrivit pentru mine așa că m-am orientat spre partea de administrație sportivă.

Andreea Răducan, despre viaţa după retragerea din gimnastică

După multe accidentări și probleme, în urmă cu 21 de ani, Andreea Răducan și-a anunțat retragerea. De atunci, gimnasta s-a axat mai mult pe viața de familie, dar a ales și să inspire micile talente.

Andreea Răducan, fostă gimnastă: În momentul în care am pus punct carierei, m-am gândit ce aș putea să fac eu cu toate acele elemente tsukahara, ce m-am straduit să învăț în sala de antrenament încă de la vârstă fragedă de 4 ani. Chiar dacă nu am rămas în sala de gimnastică pentru a antrena, m-am gândit ce aș putea să fac eu pentru sport. Așa a luat naștere Cupa de Gimnastică Andreea Răducan.

Fosta gimnastă Simona Tabără Amânar a ales cariera de profesoară

Mama a trei copii, Simona Tabără Amânar, nu a putut nici ea să stea departe de activitatea care îi dă viață. Acum, înțelepciunea și răbdarea învățate în sala de gimnastică, a adus-o pe băncile facultății, nu ca studentă, ci ca profesoară.

Simona Tabără Amânar, fostă gimnastă: Am terminat de foarte mult cariera de gimnastă, am reușit să mă pun pe picioare, să-mi găsesc locul la Universitatea de Vest din Timișoara. Mă gândesc foarte mult la sport. Mi-a fost greu la început și să mă acomodez și să fac trecerea de la gimnastă la un om normal.

Cu toate acestea, cei mai mulţi dintre sportivii de performanţă au ales să continue cu o carieră de antrenor.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Ce preferaţi, mucenici muntenești sau moldovenești? Muntenești Moldovenești

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰