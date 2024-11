România a învins Cipru cu 4-1 în ultimul meci al naţionalei din acest an şi a promovat în grupa a doua din Nations League! Tricolorii lui Mircea Lucescu au numai victorii şi visează cu ochii deschişi la Mondialul din America. Romania mai aşteaptă şi decizia de la masa verde, cu Kosovo. Sunt şanse mari ca verdictul să fie anuntat de UEFA până la finalul acestei săptămâni.

Peste 40.000 de oameni au indurat frigul pe Arena Nationala, dar a meritat. Titular pentru prima data la nationala, atacantul lui FCSB, Birligea, a deschis scorul in minutul doi. "Le-am spus: 'Meciul asta îl câştigăm 3-0. Cel puţin! Să nu cumva să îndrăzniţi să intraţi în cabină fără 3-0. Până în minutul 2 vreau să văd o ocazie'", a declarat Mircea Lucescu.

România a urcat în Grupa B din Nations League

Răzvan Marin a fost omul meciului, cu doua reuşite. El e golgheterul României in Nations League cu 6 goluri, mai multe ca portughezul Ronaldo si doar cu unul sub starul lui Manchester City, Haaland. "Am spus că îmi doresc să dau goluri şi din acţiune. Sunt fericit că în primul rând pot să ajut echipa să câştige şi, bineînţeles, mă bucur pentru reuşitele mele", a declarat Răzvan Marin. Florinel Coman a dat ultimul gol al Romaniei. Selectionerul Lucescu s-a enervat rau la golul incasat de nationala.

Niţă a facut iar un meci mare si a salvat Romania, cu parade spectaculoase. Portarul-erou al nationalei s-a accidentat in repriza a doua si a fost schimbat. România a urcat în grupa B din Nations League si va fi in urna a doua la tragerea la sorti a preliminariilor pentru Mondial. Romania poate termina grupa cu punctaj maxim. Asteapta victoria la masa verde si pentru meciul abandonat cu Kosovo. Federatia a trimis azi dosarul de aparare la UEFA, iar verdictul e asteptat in urmatoarele zile. "Suntem foarte increzatori ca vom asista la o singura decizie care poate sa existe si asta inseamna victoria", a declarat Răzvan Burleanu, preşedintele FRF.

