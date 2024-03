Vezi și

Simona acuză dur Laboratorul de Control Doping din România. "La Lausanne eram în sală, erau ecrane, apare documentul și fratele meu îmi spune că scrie în română. Era steagul României. Nu înţelegeam cum sunt judecată 4 ani pe un document venit din România. A fost cel mai mare șoc din viața mea sa știu că proba din Bucureşti a fost testată neţinând cont de reguli. Au fost 10 ore în care sângele meu a stat la temperaturi greșite", spune Simona Halep.

Halep, drumul de la agonie la extaz

"Și așa proba mea de sânge a fost în valori normale și nu a indicat nicio urmă de dopaj în sânge. Mi-am exprimat dezamăgirea că o carieră de 25 de ani poate fi distrusă prin neglijenţă, rea voinţă", adaugă Simona Halep. "A fost incredibil.Laboratorul din România o să trebuiască să dea o explicaţie", spune Dana Safta, medicul Simonei Halep.

"La solicitarea Observator, Laboratorul de Control Doping a dezminţit orice neregulă în analiza probelor Simonei Halep şi a dat asigurări că respectă toate standardele internaţionale. Conducerea laboratorului a ţinut să precizeze că analizează probele fără a şti identitatea sportivului", transmite Ana Grigore, reporter Observator.

Pe cine dă vina Simona Halep

Halep crede că Patrick Mouratoglu şi echipa sa au greşit, dar nu intenţionat.

"Neglijenţa și ghinionul meu. Neglijenţă din partea echipei că nu au verificat cum ar fi trebuit, dar este și un ghinion că nu avea ce să caute substanţa acolo. Toți de la Academie au semant formulare că ei mi-au dat suplimentul. Suplimentele aveau mult zahăr și am vrut să schimb. Când le-am schimbat am întrebat dacă sunt testate. Mai mult de atât, niciun sportiv nu merge la laborator să testeze, pentru că este dificil. Am avut încredere și le-am luat", mărturiseşte Simona Halep.

"S-a contaminat fără să ştie şi tribunalul a recunoscut asta, în sfârşit. Sper ca Agenţia Internaţională de Integritate în Tenis să fie sancţionată pentru aceste şase luni pe care ea le-a pierdut din cauza lor", a declarat Jean Claude Alvarez, medic cercetător.

Halep îşi caută o nouă echipă

Acum, Halep îşi caută o nouă echipă, iar primul la care a apelat este Darren Cahill. "Darren e un om special. Acum mă ajută să îmi aleg oamenii potriviţi. Am un sparring care o să vina cu mine la Miami și un fizioterapeut. După Miami o să aleg persoanele pe care le consider potrivite pentru mine", a precizat Simona Halep.

Australianul a şi răspuns în română la ultima postare a lui Halep - Haide, Simo! "Vreau să merg la Miami, să văd ceea ce simt pe teren și după o să văd dacă pot să mă implic total în acest sport. Oricât m-aș fi antrenat nu e ca atunci când joci meci oficial. Nu am stat niciodată atât de departe de teren și mi-e teamă, dar e asumată și nu m-am gândit să mă retrag. Nu îmi pun obiectiv, dar vreau sa fiu în top", mai spune Simona Halep.

Fostul manager de comunicare al lui Halep crede că Simona va reajunge în formă, dacă nu va arde etape. "Nu ştiu ce înseamnă revenirea asta la Miami. Va trebui să o facă foarte atent şi în primul rând să aibă grijă de corpul ei, să nu îl împingă prea mult, să nu se accidenteze. Să nu îi cerem prea mult din start, pentru că îi va trebui puţin până va ajunge la mindset-ul de performanţă", a declarat Cosmin Hodor, fostul manager de comunicare al Simonei Halep.

"Noi vom face tot ceea ce este posibil dacă îşi doreşte şi ea să participe la JO", spune Mihai Covaliu, preşedintele COSR.

Suspendarea Simonei, redusă de TAS

Tribunalul de Arbitraj Sportiv a redus suspendarea Simonei de la 4 ani la 9 luni. A doua zi, Simona a primit wild-card la Miami, informaţie prezentată în premieră la Observator. La turneul din Florida sunt înscrise 16 câştigătoare de Grand Slam, record în istorial tenisului feminin. Simona, însă, merge mai departe.

