Cele trei zile de audieri la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne în cazul de dopaj Simona Halep s-au încheiat. La ieşirea din tribunal, sportiva s-a arătat pozitivă, spunând că are încredere că adevărul va ieşi la iveală.

Declaraţia Simonei Halep la finalul audierilor de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv. "Am încredere că adevărul va ieşi la suprafaţă" - Profimedia

"Nu pot să vă spun nimic de la audieri, dar vă pot spune că această audiere mi-a dat şansa să-mi prezint apărarea, încrederea mea e intactă, se va demonstra că nu am avut niciodată intenţia de a mă dopa. Am încredere că adevărul va ieşi la suprafaţă. De abia aştept să revin pe teren şi de abia aştept să încerc să fac tot ce pot acolo. O să vorbim când o să am posibilitatea. Vă mulţumesc că aţi stat aici atâtea zile, în frig şi ploaie. Vom vorbi. Nu ştiu când va veni verdictul", a spus Simona Halep, potrivit eurosport.ro, citat de news.ro.

La audieri au luat parte atât antrenorul lui Halep, Patrick Mouratoglou, cât şi fizioterapeuta sa, Candice Gotier

În cele trei zile au fost audiaţi la TAS martori, experţi, dar şi antrenorul Patrick Mouratoglou şi fizioterapeuta Candice Gotier.

În urma audierilor, Comisia TAS va delibera şi va pregăti hotărârea arbitrală care va conţine decizia şi motivarea acesteia. Deocamdată nu se poate da nicio indicaţie cu privire la data la care va fi pronunţată hotărârea arbitrală finală.

În 2022, la 21 octombrie, sportiva din Constanţa anunţa că a fost depistată pozitiv cu roxadustat, după un meci din primul tur la US Open.

În 12 septembrie 2023, Agenţia Internaţională de Integritate a Tenisului (ITIA) a anunţat că un tribunal independent a suspendat-o pentru o perioadă de patru ani, ca urmare a unor încălcări ale Programului Anti-Doping în Tenis (TADP).

Halep a fost suspendată provizoriu din octombrie 2022, suspendare pe care tribunalul a decontat-o din perioada de ineligibilitate. Ca atare, suspendarea fostului număr unu mondial este valabilă de la 7 octombrie 2022 până la 6 octombrie 2026.

Agenţia Internaţională pentru Integritate în Tenis (ITIA) a publicat decizia integrală a tribunalului independent Sport Resolutions în cazul Simona Halep, documentul fiind redactat acolo unde a fost necesar pentru a proteja informaţiile personale de sănătate.

Între altele, se menţionează că fizioterapeuta Candice Gothier este cea care i-a dat sportivei suplimentul contaminat. Halep s-a consultat şi cu antrenorul ei, Patrick Mouratoglou, care a spus că suplimentul poate fi folosite în siguranţă, deoarece pe etichetă nu figurau substanţe interzise şi nu părea a fi riscant.

Simona Halep a depus apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv în data de 24 octombrie.

În 15 decembrie, într-un interviu pentru Euronews, Simona a recunoscut că a avut un şoc când a fost testată pozitiv şi a reiterat faptul că este nevinovată.

Tot atunci, ea a anunţat că nu mai colaborează cu Academia Mouratoglou.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰