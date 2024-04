Formula 1. Schimbare importantă anunţată pentru 2025: sezonul va avea tot 24 de curse, dar va debuta în Australia, nu în Bahrain

Astfel, Melbourne va găzdui runda inaugurală a celei de-a 76-a ediţii a Campionatului mondial de Formula 1, în perioada 14-16 martie, apoi cursele se vor muta în China săptămâna următoare, înainte de a se opri la Suzuka, în Japonia, la începutul lunii aprilie.

F1 nu a dezvăluit încă numărul de sprinturi sau circuitele care le vor organiza

Bahrain, locul de debut pentru Campionat în ultimii ani, a fost mutat la jumătatea lunii aprilie, cu o săptămână înainte de cursa din Arabia Saudită, din cauza Ramadanului, care va avea loc în martie anul viitor. Cursa de la Marele Premiu de Formula 1 de la Las Vegas, de la finele sezonului, va avea loc sâmbătă.

Restul calendarului 2025 va fi foarte asemănător cu cel din 2024, cu unele date uşor modificate, cum ar fi Marele Premiu al Spaniei de la Barcelona, la începutul lunii iunie sau cel al Ungariei ce va fi după cel din Belgia, chiar înainte de vacanţa de vară.

Cu toate acestea, F1 nu a dezvăluit încă numărul de sprinturi sau circuitele care le vor organiza. Datele şi locaţia testelor din pre-sezon sunt, de asemenea, necunoscute, deşi este posibil ca acestea să aibă loc în Bahrain, la fel ca în ultimii ani.

Calendarul curselor 2025:

16 martie: Marele Premiu (MP) al Australiei (Melbourne)

23 martie: MP al Chinei (Shanghai)

6 aprilie: MP al Japoniei (Suzuka)

13 aprilie: MP al Bahrain (Sakhir)

20 aprilie: MP al Arabiei Saudite (Jeddah)

4 mai: MP de la Miami

18 mai: MP al provinciei Emilia-Romagna (Imola, Italia)

25 mai: MP de la Monaco

1 iunie: MP al Spaniei (Barcelona)

15 iunie: MP al Canadei (Montreal)

29 iunie: MP al Austriei (Spielberg)

6 iulie: MP al Marii Britanii (Silverstone)

27 iulie: MP al Belgiei (Spa-Francorchamps)

3 august: MP al Ungariei (Budapesta)

31 august: MP al Olandei (Zandvoort)

7 septembrie: MP al Italiei (Monza)

21 septembrie: MP al Azerbaidjanului (Baku)

5 octombrie: MP de la Singapore

19 octombrie: MP al Statelor Unite (Austin)

26 octombrie: MP al Mexicului (Ciudad de Mexico)

9 noiembrie: MP al Braziliei (Sao Paulo)

22 noiembrie: MP de la Las Vegas

30 noiembrie: MP al Qatar (Lusail)

7 decembrie: MP al Abu Dhabi (Yas Marina)

Puteţi urmări cursele pe link-urile de mai jos:

https://antenaplay.ro/live/formula-1-live

https://antenaplay.ro/live/formula-2-live

https://antenaplay.ro/live/formula-3-live

