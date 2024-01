Messi, desemnat cel mai bun jucător FIFA 2023. Premiu controversat: presa sportivă îl consideră pe Haaland câştigător. "O glumă de prost gust"

Messi a câștigat pentru a treia oară premiul FIFA pentru cel mai bun jucător masculin, după succesele din 2019 și 2022. Legenda argentiniană i-a devansat pe Kylian Mbappe și Erling Haaland pe lista finală. Fosta vedetă a Barcelonei joacă acum la Inter Miami, echipă din MLS.

Messi a câştigat premiul FIFA 2023

Legenda argentiniană, care a primit al optulea său premiu Ballon d'Or în octombrie pentru că și-a condus țara spre glorie la Cupa Mondială din 2022, a depășit concurența starului de la Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe, și a golgheterului de la Manchester City, Erling Haaland.

În perioada luată în calcul pentru acest premiu, cuprinsă între 19 decembrie 2022 și 20 august 2023, Messi a părăsit fotbalul european după ce a câștigat al doilea său titlu în Ligue 1 cu PSG pentru a se alătura echipei de Major League Soccer Inter Miami.

În America de Nord, fotbalistul de 36 de ani și-a condus clubul, al cărui coproprietar este David Beckham, spre primul său trofeu, Cupa Ligii, fiind cel mai bun marcator al turneului, cu zece goluri în șapte meciuri.

Fostul star al Barcelonei s-a bucurat, de asemenea, de un alt an productiv în fotbalul internațional, marcând cel de-al 100-lea său gol pentru Argentina, în victoria cu 7-0 împotriva Curacao, în martie anul trecut. El a devenit doar al treilea fotbalist masculin care a ajuns la 100 de goluri, după legenda iraniană Ali Daeli și portughezul Cristiano Ronaldo.

Este al doilea premiu consecutiv al lui Messi pentru cel mai bun jucător masculin al FIFA, după ce l-a câștigat în 2022. Robert Lewandowski a primit acest premiu doi ani la rând, în 2020 și 2021, în timp ce Ronaldo, actualul atacant al echipei Al Nassr, l-a primit în primii doi ani, în 2016 și 2017.

Luka Modric, care a câștigat în 2018, completează lista câștigător la categoria masculină.

Cea mai bună jucătoare FIFA 2023

Titlul de cea mai bună jucătoare FIFA 2023 îi aparține lui Aitana Bonmati, care își adaugă premiul FIFA Best la trofeul Ballon d'Or.

Aitana Bonmati a contribuit în 2023 la câștigarea Ligii Campionilor de către Barcelona și la ridicarea Cupei Mondiale de către Spania.

Scandal după premiul lui Messi. "O glumă proastă"

The Times a denunţat "o decizie foarte ciudată", considerând că norvegianul Erling Haaland ar fi trebuit să fie încoronat. Manchester Evening News şi-a exprimat, de asemenea, surprinderea faţă de rezultat, împărtăşind frustrarea fanilor dezgustaţi ai lui Manchester City. În Germania, căpitanul campioanei mondiale din 1990, Lothar Matthäus, a criticat alegerea lui Messi: "Nu a câştigat niciun titlu important!".

"Messi nu-l merită", a titrat publicaţia spaniolă Relevo, înainte de a adăuga: "Dacă FIFA ar fi un organism respectat, ceea ce nu este cazul, şi dacă premiile Best ar fi apreciate şi râvnite, ceea ce nu este nici cazul, având în vedere lista de candidaţi, absurditatea care a avut loc la Londra ar fi o pată de neşters în istoria sa. Dar a fost confirmarea unei erori de principiu, deoarece premierea individului într-un joc colectiv nu poate fi considerată decât o anomalie şi o discreditare care a provocat uimire şi indignare în proporţii aproape egale (...) Pentru câteva secunde care au durat câteva secole, televiziunea a difuzat gesturi care au dezvăluit nivelul de suprarealism. Tatăl lui Haaland, un norvegian cu un aspect militar, şi-a ridicat de două ori sprânceana stângă, ceea ce este unul dintre acele ticuri care apar atunci când ai probleme în a-ţi controla nervii."

Şi pentru AS, "Messi câştigă cel mai controversat The Best al tuturor timpurilor". "Gala The Best 2023 nu a fost lipsită de controverse, iar unul dintre principalele motive a fost faptul că Leo Messi a câştigat premiul FIFA Best Male Player 2023. Adevărul este că Erling Haaland, marele favorit la câştigarea premiului după tripla sa cu Manchester City, a fost la egalitate cu starul argentinian, dar criteriile de departajare ale FIFA au înclinat balanţa în favoarea lui Leo Messi", a notat AS.

Pentru Marca, premiul pentru cel mai bun jucător acordat lui Lionel Messi a fost "o surpriză majoră în istoria recentă a premiilor din fotbal". Un rezultat care chiar a "subminat serios credibilitatea Fifa, marele perdant al serii", scrie ziarul madrilen.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰