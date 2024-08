Mircea Lucescu a preluat, astăzi, mandatul de selecţioner al naţionalei de fotbal cu un discurs care arată de ce a meritat să îl aşteptăm 40 de ani să revină. "Am făcut tot ce am putut să nu vin, pentru a da o şansă tinerilor", a spus antrenorul cu 35 de trofee câştigate în cinci ţări. A vorbit deschis despre salariul lui şi a spus că a acceptat, la 79 de ani, o misiune atât de dificilă, ca să le dea încredere în ei septuagenarilor.

Cu recordul de jocuri conduse pe banca Naționalei - 60 - în buzunar, Mircea Lucescu se întoarce în forţă. Vrea să califice România la Campionatul Mondial din 2026, unde nu am mai ajuns din 1998. Il Luce nu are niciun secret - a vorbit şi despre salariul lui: 400.000 de mii de euro.

"Eu vin gratis la echipa naţională, din respect pentru echipa naţională şi din respect pentru toată cariera mea de jucător. N-am nevoie de bani. Dar au zis că nu se poate lucrul ăsta. Şi au zis, cât vreţi? Exact cât cei dinaintea mea. Nu-i niciun fel de diferenţă. De zece ori mai puţin decât luam în alte părţi", a declarat Mircea Lucescu.

Cel mai titrat antrenor român, câștigătorul Cupei UEFA și al Supercupei Europei, a făcut consiliu de familie înainte să accepte funcţia. Fiul lui, Răzvan - antrenor de succes în Grecia - l-a îndemnat să îşi asculte inima. Ca să vină la Naţională, Il Luce a amânat o intervenţie chirurgicală care l-ar fi scăpat de dureri la şold.

Vezi și

"Am făcut tot ce a fost posibil ca să nu vin la echipa naţională. În sensul în care era normal să le dau jucătorilor, antrenorilor tineri posibilitatea să meargă mai departe. Am vorbit cu Edi Iordănescu, pe care îl apreciez foarte mult pentru ceea ce a făcut la nivelul echipei naţionale. Am încercat să-l conving să facă un ciclu de 4-5 ani. Am spus, domnule, să vorbesc cu Gică Hagi. Pentru că el îşi doreşte atât de mult să fie antrenorul echipei naţionale. Până la urmă nu s-a ajuns la niciun fel de înţelegere", a spus Lucescu.

Vârsta nu a fost niciodată o piedică pentru Mircea Lucescu, care a împlinit 79 de ani săptămâna trecută

A jucat peste 350 de meciuri în prima ligă şi a devenit cel mai vârstnic fotbalist din prima ligă - a intrat pe teren la 45 de ani. La naţională a avut 70 de meciuri, inclusiv la Campionatul Mondial din Mexic, în 1970 şi la Campionatul European din 1972.

"Sunt convins că în primul rând vor fi alături de mine toţi oamenii care au trecut de 70 de ani, văzând în mine un exemplu de longevitate. Vreau să dau şi acestor oameni această senzaţie de: se poate! Se poate în orice moment al vieţii", a declarat Mircea Lucescu.

Ca antrenor are o carieră şi mai impresionantă. În 2015 a ajuns al cincilea antrenor din lume cu peste 100 de meciuri în Liga Campionilor. Mircea Lucescu a pregătit Echipa națională de fotbal a României între 1981 şi 1986. A avut 26 de victorii, 19 egaluri şi 15 înfrângeri. El l-a adus pe Hagi la naţională, când Gică avea doar 18 ani. Iar un an mai târziu l-a făcut căpitan. Acum, cu Hagi junior în echipă, Mircea Lucescu vrea să califice Generaţia de Suflet la Cupa Mondială, care va fi transmisă în exclusivitate în România de Antena. Drumul spre calificare începe la Antena 1, pe 6 septembrie, cu meciul Kosovo - România.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Credeţi că putem evita toate alimentele procesate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰