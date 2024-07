Tricolorii s-au întors acasă. Sute de fani i-au aşteptat până la miezul nopţii pe stadion pentru a sărbători performanţa istorică de la EURO 2024

Tricolorii au decolat seara trecută de pe aeroportul din Frankfurt şi au aterizat pe Otopeni aproape de miezul nopţii. Imediat după aterizare, jucătorii s-au deplasat direct spre Centrul Național de Fotbal de la Mogoșoaia, supranumită şi Casa Tricolorilor, acolo unde suporterii i-au aşteptat în număr mare.

"Nici nu vă imaginați cât de mult a contat pentru noi, pentru băieți, suportul dumneavoastră, suportul de aici din țară, de pretutindeni", a împărtăşit Edi Iordănescu.

Portarul Florin Niță, care a împlinit ieri 37 de ani, a avut parte de o surpriză: Întreg stadionul i-a cântat La mulți ani!

Fanii care nu au putut merge în Germania i-au întâlnit în România

"Suntem foarte bucuroşi toţi că am reuşit să ne îndeplinim obiectivul pe care ni l-am asumat în momentul în care am plecat la acest turneu şi anume, ca prin acest EURO să putem să construim cea mai bună generaţie din ultimii 20 de ani. Şi am reusit. Am reşit să îi facem mândri pe români în ţara lor şi de echipa naţională, iar acest lucru cred că rămâne cea mai importantă moştenire a acestui turneu final, o moştenire reală a EURO 2024. Românii au fost în cel mai mare număr. Am fost cei mai numerosi pentru prima data", a declarat Răzvan Burleanu, preşedintele FRF.

La finalul întâlnirii, Nicuşor Stanciu a rămas pe teren pentru a se întâlni cu fanii. Rând pe rând, suporterii au făcut fotografii şi au luat autografe de la fotbalistul lor preferat.

Delegația României nu a fost, însă, completă. Așa cum au anunțat și reprezentanții FRF, anumiți jucători au ales să nu se mai întoarcă la București și au zburat către alte destinații. Unii, direct în vacanță, alții în țările unde activează la echipele de club.

