Pickeball a devenit destul de popular în rândul românilor şi este o combinaţie între alte trei sporturi care se practică cu ajutorul unei rachete sau a unei palete.

Mircea Spoială, fondator club sportiv: Acesta practic este un mix între tenis de masă, badminton şi tenis de câmp. Este mult mai uşor, rachetele sunt mult mai uşoare, mingea este mai uşoară.

Pickeball-ul se poate juca atât la simplu cât şi la dublu, însă puţine sunt terenurile din ţară făcute special pentru acest sport.

Pickeball-ul, accesibil jucătorilor de toate vârstele şi înălţimile

Terenul de pickleball are dimensiunile unui teren badminton, 6 pe 13 m, iar fileul este ridicat la o înălţime mai mică decât la tenis. Tocmai acest lucru face farmecul acestui sport, accesibil jucătorilor de toate vârstele şi înălţimile. Mulţi dintre cei care practică sportul au auzit de el în Statele Unite, acolo unde a fost şi inventat şi unde popularitatea lui este mult mai mare.

Oana, jucătoare de Pickeball: Călătorisem în state acum un an şi ceva şi undeva în Chicago am observat în toate suburbiile terenuri gratuite de la primărie. Noi, jucând tenis, am fost curioşi hai să vedem ce fac oamenii ăştia aici. Şi de atunci ne-am îndrăgostit de jocul ăsta. Nouă ne place ca şi activitate.

Cu un ritm dinamic și reguli relativ ușoare de învățat, acest joc a început să atragă practicanți de toate vârstele, de la copii la seniori, în special datorită accesibilității sale.

Claudiu, jucător de Pickeball: Pentru mine e prima dată când joc. Am vrut să încerc experienţa asta de tenis mai uşor, mai adaptat pentru curte să zic aşa, mai pentru toate vârstele şi pentru toate nivelurile.

Cristina, jucătoare de Pickeball: În primul rând am auzit că poţi să joci la orice vârstă ţi nu îţi trebuie neapărat o condiţie fizică aşa solidă.

În SUA se organizează turnee mari de pickleball, cu premii de milioane de euro, fiind chiar mai popular decât tenisul.

