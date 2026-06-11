Un studiu desfăşurat pe parcursul a peste 30 de ani arată că secretul oamenilor care ajung la 100 de ani nu este o îmbătrânire mai lentă, ci capacitatea de a întârzia apariţia bolilor grave.

De ce trăiesc unii oameni peste 100 de ani. Răspunsul, după 30 de ani de studiu - Shutterstock

Oamenii care trăiesc peste 100 de ani nu îmbătrânesc neapărat mai lent decât ceilalți. Ceea ce îi deosebește este că amână apariția bolilor grave cu 15-20 de ani, potrivit celui mai mare studiu despre centenari din lume.

Studiul New England Centenarian de la Universitatea din Boston urmărește persoane care trăiesc peste 100 de ani din 1994. Este cel mai mare și mai îndelungat studiu de acest tip din lume. A ajuns să numere peste 2.000 de participanți, potrivit spacedaily.com.

Concluzia principală răstoarnă o ipoteză dominantă în gerontologie timp de un secol. Centenarii nu prezintă o îmbătrânire biochimică fundamentală mai lentă. Ei acumulează aceleași leziuni celulare și metabolice ca toți ceilalți. Diferența este că bolile care ucid majoritatea oamenilor la 70-80 de ani apar la ei cu 15-20 de ani mai târziu.

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Trei tipuri de centenari

Cercetătorii au identificat trei categorii.

"Supraviețuitorii", aproximativ 43% din cazuri, au dezvoltat boli majore înainte de 80 de ani, dar au trăit cu ele până la 100 de ani.

"Cei care amână", circa 42%, au evitat bolile grave până după vârsta de 80 de ani.

"Imunii", aproximativ 15%, au ajuns la 100 de ani fără niciun diagnostic asociat mortalității.

Majoritatea centenarilor nu sunt imuni la boli cronice. Ei sunt rezistenți în fața lor.

Cancerul apare cu 17 ani mai târziu

Unul dintre cele mai documentate exemple privește cancerul. Centenarii primesc diagnosticul cu aproximativ 17 ani mai târziu decât populația generală, raportat la baza națională de date a cancerului din SUA. Este un efect considerabil, mai ales că incidența cancerului crește în mod normal odată cu vârsta, pe măsură ce celulele acumulează leziuni ale ADN-ului.

Modele similare apar în cazul bolilor cardiovasculare, demenței și diabetului.

Compresia morbidității: suferința concentrată la final

Gerontologii descriu acest fenomen prin conceptul de "compresie a morbidității", propus în 1980 de medicul James Fries de la Stanford.

Ideea este că perioada de boală gravă de la finalul vieții poate fi comprimată într-un interval tot mai scurt. Supercentenarii, persoanele de peste 110 ani, petrec în medie doar ultimii cinci ani din viață cu boli legate de vârstă.

Ce pot face ceilalți

Longevitatea extremă are o componentă genetică semnificativă, avertizează cercetătorii. Nu există o singură "genă a longevității".

Comportamentele asociate centenarilor, dietă echilibrată, activitate fizică, legături sociale solide și implicare mentală la vârste înaintate, coincid cu recomandările clasice de sănătate publică.

Concluzia practică este simplă: durata vieții nu este limitată în primul rând de viteza îmbătrânirii celulare, potrivit Mediafax.

Este limitată de bolile care ne ucid. Oricine poate amâna bolile cardiovasculare, cancerul și demența cu un deceniu câștigă ani substanțiali de viață funcțională.