Afacerea cu care David a dat lovitura pe timp de criză. Clienţii aşteaptă şi trei săptămâni pentru serviciu

O pereche nouă de pantofi sport poate costa câteva sute de lei în cel mai bun caz. Sunt şi modele care trec de o mie de lei, ca să nu mai vorbim de cele care valorează mii de euro. Cum traiul e tot mai scump de la o lună la alta, mulți români se văd nevoiţi să își recondiționeze încălțămintea preferată. Curg comenzile în atelierele specializate, iar clienții spun că aşa împuşcă doi iepuri deodată, fac o economie și nici nu se despart de perechile de care s-au atașat.

Asta e o pereche care are nevoie de o curățare, o albire de talpă și o schimbare de interior.

Pasiunea pentru celebra încălţăminte sport de culoare albă l-a împins pe David să caute, acum câțiva ani, pe cineva care să îi salveze o pereche de adidaşi deterioraţi. Cu greu a găsit un atelier. A şi costat o grămadă, iar rezultatul final nu l-a mulţumit. Atunci s-a decis să înveţe singur să restaureze pantofi sport.

"Noi prima oară o sa începem cu partea de curatare. Înainte şi după", explică David Tataoană, restaurator.

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Transformarea este grabnică şi vizibilă

Fiecare pereche care îi ajunge pe bancul de lucru trece printr-o mulţime de operațiuni: curățare, vopsire, refacerea interiorului sau albirea tălpilor. De cele mai multe ori, transformarea este grabnică şi vizibilă.

"Aplic soluția de reanator de culoare pe toată suprafața pielii. Și asta e diferenţa între adidasul stâng și adidasul drept. Un rezultat rapid, în 3 minute", explică David.

"Cu situația economică din țară, cumva lumea vrea mai mult să repare decât să mai cumpere o altă pereche. A fost o creștere evidentă. 40-50 de perechi pe săptămână, în medie", spune David Tataoană, restaurator.

Evident, principalul argument e preţul. Dar nu e mai puţin adevărat că există şi o tendință la nivel global de a reduce risipa, mai ales că industria încălțămintei generează anual milioane de tone de deșeuri.

"Eu chiar am vrut să încerc. Am văzut pe Insta, pe TikTok că a început să fie la modă chestia asta. De ce să cumperi o pereche nouă când poți să-ți recondiționezi pe ceea veche", spune o persoană.

Este o variantă foarte bună să putem să reconfecționăm și să reciclăm anumite lucruri, pentru că oricum este un overconsumerism foarte mare.

"Nu trebuie neapărat să iei nou, dacă se poate repara", spune altă persoană.

Cele mai căutate servicii la atelier

"În general, dau termenul la curățări cam 7-10 zile maxim, dar când intervine partea de restaurări, acolo termenul crește. Poate să ducă și în două săptămâni, maxim trei", explică David Tataoană, restaurator.

O curățare profesională costă între 100 şi 250 de lei, în timp ce o restaurare completă poate ajunge şi la 4-500 de lei. Oricum ar fi, de cele mai multe ori, suma rămâne mult sub prețul unei perechi noi.