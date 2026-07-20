Noua obsesie a bogaților care vor să arate la 65 de ani ca la 30. Tratamentele pot costa 50.000 de $ pe an

Peptidele, folosite de zeci de ani în medicină în tratamente precum insulina și, mai recent, Ozempic, sunt noua obsesie a bogaților preocupați de frumuseţe şi longevitate. În clinicile exclusiviste din New York, pacienții plătesc zeci de mii de dolari pentru combinații personalizate de injecții care promit regenerarea țesuturilor, reducerea inflamației, slăbire și încetinirea îmbătrânirii. Popularitatea acestor terapii a luat avânt, dar unele dintre substanțele folosite nu sunt aprobate pentru uz uman.

Amanda Kahn, cunoscută drept "Prințesa Peptidelor de pe Park Avenue", este un medic foarte popular în cercurile bogaților din New York. Specialistă în medicină internă, ea este una dintre principalele susținătoare ale unui trend tot mai popular, bazat pe tratamentele cu peptide. Printre pacienții ei se numără manageri, designeri și persoane din lumea mondenă, care vor să îmbătrânească mai lent, să arate mai bine sau să își îmbunătățească performanțele fizice și mentale, arată Financial Times.

Ce sunt peptidele

Peptidele sunt molecule formate din lanțuri scurte de aminoacizi. În organism, ele transmit semnale celulelor și pot influența procese precum repararea țesuturilor, regenerarea, reducerea inflamației și producerea hormonilor. Corpul uman le produce în mod natural.

Articolul continuă după reclamă

Ele nu sunt o descoperire nouă, medicina le folosește de peste un secol, noutatea constă în practica numită "stacking", care presupune combinarea mai multor peptide, fiecare fiind aleasă pentru a acționa asupra unei alte funcții a organismului.

Industria farmaceutică lucrează cu peptide încă din anii 1920. Insulina este primul hormon peptidic descoperit și apoi sintetizat chimic ca tratament pentru diabet. Cel mai cunoscut exemplu în prezent este probabil Ozempic, devenit un fenomen medical şi social prin folosirea sa pentru slăbit.

Cum sunt folosite

Peptidele sunt administrate cel mai frecvent prin injecții subcutanate, sau intravenos, prin spray-uri nazale sau prin creme și seruri topice.

Cea mai cunoscută combinație este probabil "Wolverine", care reunește peptidele BPC-157 și TB-500, căutată pentru presupusa capacitate de a accelera refacerea țesuturilor moi și a ligamentelor.

Cei care le promovează spun că aceste cocktailurile personalizate pot să trateze aproape orice, de la intestine, inflamaţii şi funcția cognitivă până la producția de colagen, încetinirea îmbătrânirii și pierderea în greutate.

Popularitatea peptidelor crește extrem de rapid, deşi domeniul nu este încă reglementat strict de autorități.

Mărturiile pacienţilor

Jennifer Fisher, un designer de bijuterii din New York și fondatoarea platformei de lifestyle Maedyn, a ajuns la Amanda Kahn după ani de luptă cu subțierea părului. Suferă de tiroidită Hashimoto, este purtătoarea genei asociate maladiei Alzheimer și a vrut să ia măsuri înainte de menopauză.

Ea a povestit că după un an și jumătate de tratament cu peptide conceput special pentru ea, părul ei a ajuns "mai lung și mai des ca niciodată".

Ivan Pol, specialist în tratamente faciale pentru vedete, preferat de Salma Hayek și Kim Kardashian, a aflat despre peptide de la clienții săi. "Vedeam clienți care arătau extraordinar. Le spuneam: Stai puțin, ce faci? Arăți mai tânăr. Răspunsul era întotdeauna: Iau peptide", a povestit el.

Programul foarte solicitant, de 12-14 ore de muncă pe zi, precum şi 21 de tratamente faciale pentru participanți la Met Gala l-au epuizat, l-a făcut să se îngrașe și să nu se mai recunoască în oglindă. A apelat la un medic privat din Beverly Hills și a început zilnic o combinație personalizată de substanțe: BPC-157 și TB4 pentru refacerea țesuturilor; GHK-Cu pentru stimularea producției de colagen; AOD pentru metabolismul grăsimilor; NAD+ pentru energia celulară.

"Am revenit la corpul pe care îl aveam la 20 de ani. Într-un mod sănătos. Dacă vreau să rămân ca un Ferrari, trebuie să fac întreținerea. Fără nicio ofensă la adresa Toyota. Dar nu vreau să fiu o Toyota", a mărturisit el.

Între frumuseţe şi longevitate

În urmă cu 3 ani, Amanda Kahn și-a deschis propriul cabinet dedicat medicinei longevității. Ea spune că pacienții săi din Upper East Side (celebrul cartier exclusivist din Manhattan) nu cer doar să arate mai slabi sau mai bine. Vor să își cunoască riscul de Alzheimer. Vor să le fie monitorizați markerii inflamatori. Vor să se simtă la 45, 55 sau 65 de ani așa cum se simțeau la 30.

Dorința de a arăta mai bine îi aduce inițial la clinică, dar preocuparea pentru sănătate și o viață mai lungă îi face să continue tratamentele, spune ea. Kahn ajunge astfel să fie pentru mulți medicul principal care analizează toate problemele și face legătura între analize, simptome și tratamente. Serviciul costă aproximativ 50.000 de dolari pe an, fără ca în această sumă să fie incluse peptidele sau investigațiile imagistice.

Ce este autorizat şi ce nu

Nu toate peptidele folosite în clinica lui Kahn sunt autorizate. Unele medicamente pe bază de peptide sunt aprobate de FDA, Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA, și sunt folosite legal de zeci de ani. Altele, precum popularul BPC-157, nu sunt aprobate pentru administrarea la oameni. Asta nu înseamnă automat că deținerea substanței este ilegală.

Restricțiile vizează în special modul în care substanța este promovată, prescrisă, preparată în farmacii și vândută. "FDA reglementează vânzarea produselor, nu practica medicinei", a explicat Aaron S. Kesselheim, profesor de medicină la Harvard.

Reglementarea diferă de la o țară la alta. În Marea Britanie, unele medicamente peptidice neautorizate pot fi prescrise, în anumite situații, unor pacienți, chiar dacă nu există o aprobare generală. Iar în Uniunea Europeană, accesul la peptidele neautorizate și condițiile în care medicii le pot prescrie diferă de la o țară la alta.

De exemplu, la recomandarea medicului lor spaniol, un susținător al terapiilor cu peptide, un cuplu de americani care locuiesc în Mallorca fac rost din Olanda de GHK-Cu, o peptidă asociată cu refacerea pielii și a țesuturilor.

FDA a intensificat în 2024 măsurile împotriva clinicilor și farmaciilor care promovează peptide neaprobate în SUA.

O piaţă de 165 miliarde de dolari

Kahn spune că pune mereu siguranța pacientului pe primul loc şi că în clinica sa terapiile cu peptide sunt prescrise numai atunci când sunt adecvate medical, după o discuție detaliată privind consimțământul informat, iar colaborarea are loc doar cu farmacii care respectă legile.

Pacienții sunt evaluați periodic, inclusiv prin monitorizarea biomarkerilor, adică indicatori din analize care arată cum reacționează organismul.

În prezent, 60% dintre pacienții lui Kahn sunt femei și 40% sunt bărbați, iar bărbații tind să ajungă la cabinet după ce soțiile lor au apelat deja la tratament.

Printre pacienţii ei sunt părinți care își aduc fiicele de 24 de ani, dar și mame casnice cu trei copii, care nu au mai dormit bine de ani întregi, precum și foști sportivi cu articulații grav afectate.

În prezent acceptă pacienți noi doar pe bază de recomandare şi face parte dintr-un grup de WhatsApp cu aproximativ o mie de medici din întreaga lume, care compară în timp real protocoalele pe bază de peptide.

În opinia ei, folosirea peptidelor este abia la început. Piața globală a terapiilor cu peptide a fost estimată la 140 miliarde de dolari în 2025 și ar putea să ajungă la 165 miliarde de dolari anul acesta, potrivit Grand View Research.

Peptidele, un domeniu încă haotic

Pentru că nu toată lumea își permite un medic privat foarte scump, tot mai mulți clienți cumpără online sau prin intermediul rețelelor sociale produse prezentate drept semaglutidă, tirzepatidă sau alte peptide, direct de la producători străini care nu sunt verificați de FDA.

În plus, deşi platformele de telemedicină au făcut tratamentele cu peptide mai accesibile ca preţ, supravegherea medicală diferă mult de la un furnizor la altul.

Există și posibile implicații sociologice importante. Unii cercetători cred că anumite peptide pot influența modul în care funcționează creierul și, prin urmare, comportamentele unui segment extrem de bogat al societății, preocupat de biohacking în numele frumuseții și al wellnessului.

"Prințesa Peptidelor de pe Park Avenue" spune că domeniul este încă haotic, în multe privințe. Are pacienți care au încercat mai întâi tratamennt pe cont propriu, înainte să ajungă la ea. "Nu este vorba doar despre ce peptidă folosești. Contează de unde provine, în ce doză, cât timp o iei, cât timp faci pauză, ce analize de sânge trebuie făcute în paralel și ce rezultate urmărim", a avertizat ea.