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Video Copil de un an și două luni, lovit mortal de mașina condusă de tatăl său, în Galați

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 26.07.2026, 13:38 | Modificat la 26.07.2026, 13:40

Un accident cumplit a curmat viața unui copil de doar un an și două luni, într-o localitate din județul Galați.

Copilul a fost lovit mortal de mașina condusă chiar de tatăl său. Potrivit martorilor, băiețelul se afla în curte în momentul în care tatăl, un bărbat de 32 de ani, a urcat la volan pentru a ieși cu mașina din gospodărie. 

Acesta nu l-ar fi observat pe copil. La fața locului au ajuns de urgență echipajele medicale, dar cel mic era în stop cardiorespirator și nu a răspuns manevrelor de resuscitare. Medicii au fost nevoiți să declare decesul.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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