Un accident cumplit a curmat viața unui copil de doar un an și două luni, într-o localitate din județul Galați.

Copilul a fost lovit mortal de mașina condusă chiar de tatăl său. Potrivit martorilor, băiețelul se afla în curte în momentul în care tatăl, un bărbat de 32 de ani, a urcat la volan pentru a ieși cu mașina din gospodărie.

Acesta nu l-ar fi observat pe copil. La fața locului au ajuns de urgență echipajele medicale, dar cel mic era în stop cardiorespirator și nu a răspuns manevrelor de resuscitare. Medicii au fost nevoiți să declare decesul.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.