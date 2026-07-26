Video Copil de un an și două luni, lovit mortal de mașina condusă de tatăl său, în Galați
Un accident cumplit a curmat viața unui copil de doar un an și două luni, într-o localitate din județul Galați.
Copilul a fost lovit mortal de mașina condusă chiar de tatăl său. Potrivit martorilor, băiețelul se afla în curte în momentul în care tatăl, un bărbat de 32 de ani, a urcat la volan pentru a ieși cu mașina din gospodărie.
Acesta nu l-ar fi observat pe copil. La fața locului au ajuns de urgență echipajele medicale, dar cel mic era în stop cardiorespirator și nu a răspuns manevrelor de resuscitare. Medicii au fost nevoiți să declare decesul.
Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.
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