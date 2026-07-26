Pompierii români trimişi în Franţa pentru a sprijini lupta cu incendiile de vegetaţie au ajuns în zonele în care flăcările ameninţă comunităţi întregi. Imaginile îi surprind pe salvatori în timp ce se deplasează la datorie, alături de echipele franceze. Preşedintele Emmanuel Macron a publicat o fotografie cu militarii români şi le-a transmis un mesaj de recunoştinţă: "Mulţumesc România".

În prezent, 40 de pompieri români participă la misiunile desfăşurate în Franţa, unde incendiile de vegetaţie şi de pădure au provocat una dintre cele mai ample operaţiuni de evacuare din istoria recentă a ţării.

Salvatorii români sunt pregătiţi să intervină, până la sfârşitul lunii iulie, la solicitarea autorităţilor franceze, pentru limitarea şi stingerea focarelor, alături de celelalte echipe europene mobilizate prin Mecanismul de Protecţie Civilă al Uniunii Europene.

40 de pompieri români au preluat misiunile din teren

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Cel de-al doilea contingent trimis de România a plecat spre Franţa pe 13 iulie, iar schimbarea efectivelor a avut loc trei zile mai târziu.

"Astăzi, 13 iulie 2026, cel de-al doilea schimb al modulului naţional specializat în stingerea incendiilor de pădure pleacă spre Republica Franceză, pentru a continua misiunea desfăşurată de România în cadrul Mecanismului de Protecţie Civilă al Uniunii Europene. Schimbarea efectivelor va avea loc în data de 16 iulie, când cei 40 de pompieri români care alcătuiesc noul contingent vor prelua responsabilităţile operaţionale de la colegii aflaţi în prezent în teren", anunţa Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

Potrivit IGSU, modulul naţional a participat, în ultimele săptămâni, la mai multe misiuni pentru stingerea incendiilor de vegetaţie uscată şi pentru împiedicarea extinderii flăcărilor.

"Prin această misiune, România îşi reafirmă angajamentul faţă de solidaritatea europeană şi cooperarea internaţională în domeniul protecţiei civile, contribuind la consolidarea capacităţii comune de răspuns în perioadele caracterizate de un risc ridicat de producere a incendiilor forestiere", a mai transmis sursa citată.

Mesajul lui Emmanuel Macron pentru pompierii români

Intervenţia salvatorilor români a fost remarcată şi de preşedintele Franţei. Emmanuel Macron a publicat o fotografie cu pompierii trimişi de România şi a postat sub imagine mesajul "Mulţumesc România".

Autorităţile române au transmis, la rândul lor, că mesajul liderului francez reprezintă o recunoaştere a profesionalismului şi curajului salvatorilor care luptă împotriva incendiilor devastatoare. Cătălin Predoiu a repostat pe pagina sa de Facebook mesajul de mulţumire al preşedintelui francez, alături de câteva cuvinte de încurajare pentru salvatorii români:

"Mulțumesc, România" - mesajul președintelui Emmanuel Macron este o recunoaștere a profesionalismului pompierilor români care luptă alături de colegii francezi împotriva incendiilor devastatoare.

Le mulțumesc pentru curaj, disciplină și pentru felul în care reprezintă România.

Solidaritatea europeană nu este o formulă diplomatică. Este ajutor concret, oferit la timp, atunci când viețile oamenilor și comunitățile sunt în pericol.

Mulțumim, domnule președinte Emmanuel Macron!

Dragi pompieri, vă așteptăm acasă cu bine!"

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Sute de mii de oameni, evacuaţi din calea flăcărilor

Incendiile violente din sud-vestul Franţei au forţat evacuarea a sute de mii de persoane. Ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, a descris mobilizarea drept „probabil” cea mai mare operaţiune de evacuare din timp de pace cunoscută vreodată de Franţa.

Bilanţul a crescut rapid: aproximativ 197.000 de persoane fuseseră evacuate până sâmbătă, iar informaţiile publicate duminică indicau peste 220.000 de oameni evacuaţi numai din regiunea afectată din jurul oraşului Bordeaux. Mii de pompieri, sprijiniţi de armată şi de echipe internaţionale, luptă pentru a opri înaintarea flăcărilor.

Incendiile sunt alimentate de temperaturile extreme, perioadele îndelungate de secetă şi vântul puternic. Valurile succesive de căldură au uscat vegetaţia şi au transformat pădurile într-un combustibil care permite focului să se extindă cu o viteză greu de controlat.