Cine e cel mai vârstnic fotbalist profesionist din lume. A înscris din nou, după aproape patru ani

Kazuyoshi Miura, legenda fotbalului japonez, demonstrează încă o dată că vârsta este doar un număr când vine vorba despre sportul de performanță. Atacantul, considerat cel mai vârstnic fotbalist profesionist din lume, a marcat primul său gol oficial, în aproape patru ani.

Acesta a contribuit la victoria categorică obținută de Fukushima United în Cupa Împăratului.

Supranumit "King Kazu" la 59 de ani, Miura a marcat în minutul 52 al partidei câștigate de Fukushima United cu scorul de 7-0 în fața formației Iwaki Furukawa, în competiția eliminatorie a Cupei Împăratului. Golul veteranului a fost întâmpinat cu entuziasm atât de coechipieri, cât și de membrii staffului tehnic, care au sărbătorit reușita pe teren. La doar trei minute după ce a înscris, atacantul a fost înlocuit, potrivit Mediafax.

Este primul său gol într-un meci oficial din noiembrie 2022, când evolua pentru Suzuka PG, club cunoscut în prezent sub numele Atletico Suzuka.

Articolul continuă după reclamă

Kazuyoshi Miura continuă să scrie istorie în fotbalul mondial. La începutul acestui an, el s-a alăturat formației Fukushima United, din liga a treia japoneză, sub formă de împrumut de la Yokohama FC, iar recent și-a prelungit înțelegerea până în iunie 2027.

Va continua să joace și după împlinirea vârstei de 60 de ani

Astfel, atacantul japonez va continua să joace și după împlinirea vârstei de 60 de ani, odată cu reorganizarea calendarului competițional din Japonia, care va trece de la sistemul primăvară-toamnă la cel toamnă-primăvară.

Fost internațional japonez, Miura este unul dintre cei mai respectați fotbaliști din istoria Asiei și continuă să atragă numeroși suporteri la meciurile echipelor pentru care evoluează. De-a lungul timpului, el a declarat în repetate rânduri că intenționează să își încheie cariera abia după împlinirea vârstei de 60 de ani, obiectiv pe care este pe cale să îl atingă.

Performanța sa continuă să fie privită drept una dintre cele mai impresionante povești de longevitate din sportul profesionist, într-o disciplină în care majoritatea jucătorilor se retrag cu două sau chiar trei decenii mai devreme.