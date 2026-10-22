Mii de site-uri din toată lumea, oprite. Alertă și în România. Ce e PHP și de ce a declanșat o criză globală

O vulnerabilitate gravă, care a rămas nedescoperită mai bine de un deceniu, a declanșat o alertă cibernetică la nivel mondial. Problemele au fost găsite cu ajutorul inteligenței artificiale și afectează PHP, un limbaj de programare folosit pentru construirea a milioane de site-uri. Hackerii ar putea exploata aceste vulnerabilități pentru a prelua controlul asupra serverelor și pentru a fura date sensibile, scrie BBC .

Guvernele și agențiile de securitate cibernetică din mai multe țări încearcă să limiteze riscurile după ce această breșă de securitate a fost anunțată miercuri. Administratorii site-urilor sunt îndemnați să instaleze de urgență actualizările de securitate sau, dacă nu pot face acest lucru imediat, să își suspende temporar platformele.

Compania de securitate cibernetică Wiz, ai cărei cercetători au contribuit la descoperirea problemelor, a descris vulnerabilitățile drept cele mai grave identificate vreodată cu ajutorul AI.

Ce este PHP

PHP este un limbaj de programare folosit încă din anii 2000 pentru construirea și funcționarea site-urilor. Chiar dacă puțini oameni au auzit de el, milioane de utilizatori interacționează zilnic cu această tehnologie.

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PHP stă la baza unor platforme foarte cunoscute, inclusiv magazine online, Wikipedia și WordPress, sistemul prin care sunt administrate numeroase site-uri și bloguri.

Atunci când cineva intră pe Wikipedia, de exemplu, PHP ajută la preluarea informațiilor necesare și la afișarea lor într-o formă pe care utilizatorul o poate citi pe internet, a explicat Paul Spain, directorul executiv al companiei Gorilla Cyber Security, pentru BBC.

Problema este că vulnerabilitățile descoperite ar putea permite atacatorilor să preia controlul asupra serverelor afectate fără să fie nevoie să se autentifice. Odată ajunși în sistem, aceștia ar putea avea acces la informații confidențiale. AI ar putea face astfel de atacuri mai rapide și mai ușor de pus în practică. Paul Spain estimează că problema ar putea afecta "milioane și milioane" de site-uri din întreaga lume.

Jill Slay, cercetătoare în securitate cibernetică la Universitatea din Adelaide, avertizează că situația ar putea deveni dezastruoasă dacă hackerii sau anumite state ar folosi vulnerabilitățile pentru a fura date private.

Ce site-uri au fost deja afectate

Alerta a afectat deja servicii online din mai multe țări, de la platforme de gaming și forumuri până la site-uri ale instituțiilor publice. Printre organizațiile care au luat măsuri se numără Wikimedia, organizația din spatele enciclopediei online Wikipedia, care a scos temporar din funcțiune mai multe sisteme, ca măsură de precauție.

Site-uri ale guvernului Finlandei, ale Consiliului Local din Edinburgh și ale BBC au fost, de asemenea, scoase din funcțiune. Agenția pentru securitate cibernetică din Olanda și-a închis temporar propriul site.

Site-ul Universității din Geneva a fost suspendat temporar, în urma unei solicitări a echipei europene de intervenție în caz de incidente de securitate informatică (CERT-EU). Mai multe instituții publice din Scoția, inclusiv consilii locale și autorități din domeniul sănătății, și-au suspendat la rândul lor site-urile.

Experții avertizează că riscurile ar putea fi mai mari pentru site-urile care nu sunt administrate corespunzător, în special cele ale organizațiilor mici, care nu dispun de suficiente resurse pentru securitatea informatică. Cercetătorii avertizează că în următoarele săptămâni am putea fi martorii unui val de tentative de atacuri cibernetice fără precedent, mai ales după ce detaliile tehnice ale vulnerabilităților au început să circule public.

Ce măsuri au fost luate

Dezvoltatorii PHP au lansat miercuri actualizări de securitate menite să remedieze vulnerabilitățile care existau de ani de zile în software. "Toți utilizatorii PHP sunt îndemnați insistent să actualizeze imediat", au transmis reprezentanții platformei. Autoritățile și organizațiile de securitate cibernetică din întreaga lume au emis avertismente similare și le-au cerut administratorilor să își protejeze sistemele.

Agenția americană de Securitate (NSA) a recomandat organizațiilor care folosesc PHP să își scoată sistemele temporar din funcțiune dacă nu pot instala imediat actualizările. Potrivit agenției, vulnerabilitatea ar putea oferi atacatorilor o cale directă de acces la bazele de date ale sistemelor afectate.

Centrul Național pentru Securitate Cibernetică din Marea Britanie a emis recomandări similare. Instituția le-a cerut organizațiilor să verifice inclusiv dacă atacatorii au instalat programe ascunse care le-ar permite să păstreze accesul la sistemele compromise.

Avertismente au venit și din partea instituțiilor de profil din Uniunea Europeană, Singapore și Australia. Și premierul Japoniei, Sanae Takaichi, le-a cerut oamenilor să verifice dacă site-urile accesibile publicului pe care le administrează folosesc PHP.

Și marile companii de tehnologie încearcă să își securizeze sistemele. Amazon a anunțat că a fost ținta mai multor tentative de atac cu câteva zile înainte ca problema PHP să fie făcută publică. Deocamdată, nu se știe cum au aflat potențialii atacatori despre existența vulnerabilității.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică a emis o alertă şi în România

Directoratul Național de Securitate Cibernetică a transmis, pe Facebook, o alertă cu privire și la site-urile din România.

"În data de 21 octombrie 2026, echipa de securitate PHP a publicat versiunile PHP 8.5.12, 8.4.27, 8.3.36 și 8.2.35, care remediază două vulnerabilități critice: CVE-2026-109618 și CVE-2026-109619 (cunoscute public sub numele „PHP2Shell”). Ambele sunt evaluate cu CVSS v4.0: 9.2, iar PHP confirmă oficial că pot permite execuția de cod la distanță (RCE) fără autentificare.

Cele două vulnerabilități critice din PHP sunt acum confirmate oficial, corecțiile sunt disponibile, iar existența dovezilor de concept publice și a traficului de atac raportat face ca exploatarea pe scară largă să fie foarte probabilă. Orice server PHP neactualizat și expus în Internet trebuie considerat la risc ridicat de compromitere.

Se recomandă actualizarea imediată la PHP 8.5.12, 8.4.27, 8.3.36 sau 8.2.35, repornirea tuturor proceselor PHP și verificarea versiunii efectiv utilizate. Măsurile temporare nu înlocuiesc actualizarea și trebuie folosite doar până la aplicarea acesteia. Instalările PHP ajunse la sfârșitul ciclului de viață (EOL) prezintă riscul cel mai mare: acestea trebuie corectate prin backport-uri sau prin furnizorul LTS, izolate și migrate cu prioritate la o versiune suportată.

În temeiul dispozițiilor Legii 58/2023 art. 5 lit. a) - responsabilitatea asigurării securității cibernetice și/sau apărării cibernetice a unui sistem, a unei rețele și/sau a unui serviciu informatic revine persoanei fizice sau juridice care le deține în proprietate, le organizează, administrează și/sau utilizează", au transmis experții români.

Cum a reușit AI să descopere vulnerabilitatea care ar putea arunca internetul în haos

Vulnerabilitățile au fost identificate de cercetători de la firmele de securitate cibernetică Calif și Wiz, care au folosit instrumente avansate de inteligență artificială. Acestea pot analiza codul informatic și pot identifica erori mult mai rapid decât oamenii sau sistemele mai vechi. "Erorile care stăteau la baza problemei nu erau noi. Ceea ce s-a schimbat a fost capacitatea noastră de a le găsi", spun cercetătorii.

OpenAI a atras atenția că incidentul arată cum inteligența artificială poate identifica vulnerabilități de securitate, dar și cum aceeași tehnologie îi poate ajuta pe atacatori să dezvolte mai repede instrumente și metode de atac.

Ce pot face administratorii site-urilor și utilizatorii

Administratorii site-urilor sunt îndemnați să instaleze cea mai recentă versiune de PHP și actualizările de securitate disponibile. Potrivit experților, pentru multe echipe tehnice, instalarea unui astfel de pachet este o operațiune simplă.

NSA le recomandă organizațiilor să urmărească atent actualizările publicate de furnizorii de software în următoarele săptămâni. "Este esențial ca actualizările de securitate pentru aceste sisteme să fie instalate cu maximă atenție", a transmis agenția americană.

Și utilizatorii trebuie să fie atenți la eventualele avertismente ale serviciilor pe care le folosesc. Unele platforme le-ar putea cere, de exemplu, să își schimbe parolele. Experții atrag atenția și asupra mesajelor suspecte, care îi pot păcăli pe utilizatori să își dezvăluie parolele sau alte informații personale.