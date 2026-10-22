O primă instituție din România își închide temporar site-ul după alerta cibernetică mondială

Site-ul oficial al Primăriei municipiului Tulcea este indisponibil, începând de joi, pentru preveni apariţia unor probleme de securitate, în contextul identificării unor vulnerabilităţi critice la nivelul tehnologiei PHP.

Primarul Ştefan Ilie a declarat că decizia preventivă de suspendare a activităţii de pe site-ul autorităţii locale a fost luată miercuri, după ce societatea care pune la dispoziţia Primăriei servicii IT a primit o alertă de securitate la nivel global, în contextul identificării unor vulnerabilităţi pentru tehnologia PHP în baza căreia se dezvoltă aplicaţiile web.

"Problema a fost descoperită mult mai devreme din ce am înţeles, undeva în luna august, însă în alerta primită ieri (miercuri - n.r.) se specifică faptul că peste 70% din site-urile web sunt afectate. Pentru că site-ul Primăriei municipiului Tulcea face parte din această tehnologie, am cerut societăţii care ne pune la dispoziţie servicii IT să restricţionăm accesul la site pentru a nu fi compromise anumite date, în contextul în care în acest portal se fac şi plăţi online", a menţionat primarul.

Site-ul ar putea redeveni funcțional în 48 de ore

Ştefan Ilie a mai spus că în perioada în care site-ul primăriei nu va putea fi utilizat, plăţile online se vor putea face în sistemul ghiseul.ro şi şi-a exprimat speranţa ca situaţia să revină la normal în 48 de ore.

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"Probabil în 48 de ore ne vom lămuri şi vom da drumului din nou site-ului oficial. Noi sperăm ca site-ul să nu fie în acel procent făcut public că ar putea avea probleme de siguranţă cibernetică, dar vrem să nu riscăm", a conchis edilul.

Avertismentul DNSC

Datele făcute publice miercuri pe pagina de Facebook a Directorului Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) arată că marţi, 20 octombrie, echipa de securitate PHP a anunţat publicarea unei actualizări de securitate pentru remedierea a două vulnerabilităţi critice, ambele evaluate cu CVSS v4.0: 9.2.

DNSC a revenit joi dimineaţa pe aceeaşi reţea socială şi a anunţat că cele două vulnerabilităţi critice în sistemul PHP au fost confirmate oficial, iar corecţiile sunt disponibile.

"Orice server PHP neactualizat şi expus în Internet trebuie considerat la risc ridicat de compromitere", a precizat joi DNSC, în postarea de pe pagina proprie de pe reţeaua socială.

Ce este PHP

PHP este un limbaj de programare folosit încă din anii 2000 pentru construirea și funcționarea site-urilor. Chiar dacă puțini oameni au auzit de el, milioane de utilizatori interacționează zilnic cu această tehnologie.

PHP stă la baza unor platforme foarte cunoscute, inclusiv magazine online, Wikipedia și WordPress, sistemul prin care sunt administrate numeroase site-uri și bloguri.

Atunci când cineva intră pe Wikipedia, de exemplu, PHP ajută la preluarea informațiilor necesare și la afișarea lor într-o formă pe care utilizatorul o poate citi pe internet, a explicat Paul Spain, directorul executiv al companiei Gorilla Cyber Security, pentru BBC.

Problema este că vulnerabilitățile descoperite ar putea permite atacatorilor să preia controlul asupra serverelor afectate fără să fie nevoie să se autentifice. Odată ajunși în sistem, aceștia ar putea avea acces la informații confidențiale.

AI ar putea face astfel de atacuri mai rapide și mai ușor de pus în practică. Paul Spain estimează că problema ar putea afecta "milioane și milioane" de site-uri din întreaga lume.