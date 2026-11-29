Ascultăm muzică, vorbim la telefon sau transferăm fișiere de pe un dispozitiv pe altul. Folosim tehnologia Bluetooth în fiecare zi. Inventatorul acesteia este Jaap Haartsen, însă invenția nu l-a îmbogățit.

Inventatorul este Jaap Haartsen, în vârstă de 63 de ani. Numele său figurează acum în Hall of Fame-ul inventatorilor din Statele Unite, alături de alte personalități precum Henry Ford (automobilul), Alexander Graham Bell (telefonul) și Bradford Parkinson (GPS-ul).

Aproximativ 50.000 de companii din întreaga lume folosesc tehnologia Bluetooth, prezentă în "aproximativ 50 de miliarde de dispozitive", spune Haartsen.

Compania la care lucrează în prezent produce căști Bluetooth personalizate. El a inventat tehnologia care face posibile conexiunile fără fir la sfârșitul secolului trecut, potrivit Oost.

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Cum a apărut invenția

În urmă cu mai bine de 30 de ani, Haartsen căuta o modalitate prin care dispozitivele să poată face schimb de date fără fir, indiferent de locul în care se aflau utilizatorii. Tehnologia Wi-Fi și telefonul mobil existau deja, însă transmiterea datelor fără fir necesita o stație de bază, iar Haartsen își dorea ca dispozitivele alimentate cu baterii să poată comunica direct între ele.

"Cum pot comunica două dispozitive între ele fără să interfereze unul cu celălalt?", s-a întrebat inventatorul.

"Bluetooth nu are astfel de stații de bază, ci doar dispozitive portabile. Aceasta era problema pe care trebuia să o rezolv. Cum se găsesc cele două dispozitive? Cum vor comunica între ele? Și, de preferat, fără să interfereze cu alte dispozitive care încearcă să facă același lucru", a explicat acesta.

Primele dispozitive Bluetooth, precum sistemele de comunicații fără fir pentru telefoanele mobile, erau comercializate în cutii luxoase și mult prea mari. Cutiile conțineau adaptoare speciale Bluetooth, care trebuiau atașate telefonului, pentru că în acea perioadă telefoanele nu aveau Bluetooth integrat.

Primele ceasuri inteligente cu Bluetooth au apărut în urmă cu aproape 20 de ani, însă, în opinia inventatorului, "puțin prea devreme".

"Lucram pentru un producător de telefoane mobile, care vindea sute de mii de telefoane pe lună. În schimb, ceasurile se vindeau în doar câteva mii de exemplare lunar. Așa că, din perspectiva unui producător de telefoane mobile, piața nu ni se părea atât de atractivă", explică Haartsen.

Zece ani mai târziu, alți producători, precum Apple și Samsung, au lansat propriile ceasuri inteligente. "Și atunci au devenit un adevărat succes".

De ce nu a făcut profit prin această invenţie

Jaap Haartsen știe foarte bine cum funcționează acest domeniu. Acesta este și motivul pentru care nu a devenit extrem de bogat de pe urma invenției sale.

"Brevetele respective nu îmi aparțin. Numele meu apare pe ele în calitate de inventator, dar nu și de proprietar", a explicat acesta.

Haartsen spune că acest lucru nu îl deranjează, deoarece pasiunea lui este cu totul alta.

"Sunt cercetător. Iubesc știința, iubesc tehnologia și sunt foarte fericit că încă pot face astfel de lucruri", a menţionat bărbatul.