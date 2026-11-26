Milioane de oameni folosesc parole care pot fi sparte de hackeri în mai puțin de o secundă. Cel mai recent raport al companiei Nord Security scoate la iveală cele mai utilizate parole din lume, iar românii care își regăsesc parolele în acest clasament ar trebui să le schimbe cât mai repede.

Autentificarea în cadrul serviciilor online devine din ce în ce mai complexă. Utilizatorii trebuie nu doar să introducă numele de utilizator și parola, ci și să își confirme identitatea prin intermediul unei aplicații de autentificare sau al unui cod primit prin SMS.

Cu toate acestea, chiar și cele mai avansate măsuri de securitate pot deveni ineficiente dacă utilizatorii aleg parole simple, ușor de ghicit. Specialiștii în securitate cibernetică avertizează că oamenii nu au învățat din numărul tot mai mare de scurgeri de date.

Top 10 cele mai folosite parole în 2026

Pentru a șaptea oară în ultimii opt ani, combinația "123456" ocupă primul loc în clasamentul mondial al celor mai utilizate parole, potrivit datelor NordPass, scrie Blic.

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Analizele realizate pe baza scurgerilor de date din perioada septembrie 2025 – septembrie 2026 arată că milioane de oameni continuă să folosească astfel de combinații.

Românii care folosesc una dintre următoarele parole riscă să își vadă conturile compromise:

123456

admin

12345678

123456789

1234

12345

password

As123456

Pass@123

1234567890

Potrivit companiei Bitwarden, specializată în gestionarea parolelor, unui hacker îi ia mai puțin de o secundă să spargă o parolă precum "123456".

Specialiștii amintesc că, din 2017, au avut loc aproape 4.800 de scurgeri de date, conform platformei RansomLook. Dezvoltarea inteligenței artificiale facilitează și mai mult activitatea infractorilor cibernetici. Potrivit datelor Kaspersky, inteligența artificială poate sparge până la 60% dintre parole.

"Mă aștept ca în 2027 atacurile cibernetice să fie tot mai frecvente, pentru că modelele de inteligență artificială analizează din ce în ce mai bine programele informatice", a declarat pentru Metro.co.uk Marijus Briedis, director de tehnologie în cadrul NordVPN.

Parolele inspirate din fotbal, jocuri video sau seriale, o altă capcană

Nici cei care aleg parole inspirate din pasiunile lor nu sunt neapărat mai protejați. În clasamentul NordPass se regăsesc și combinații inspirate din sport, jocuri video sau seriale celebre.

Printre ele se numără "Lebron0319", "roblox.com1", "squidgamethebest" sau chiar "Covid-19".

Specialiștii avertizează că inventivitatea în alegerea parolelor nu garantează securitatea lor, mai ales dacă sunt ușor de ghicit sau sunt folosite pentru mai multe conturi.

Ce trebuie să facă românii pentru a-și proteja conturile

Specialiștii recomandă folosirea unor parole puternice și diferite pentru fiecare platformă. Dacă o parolă este compromisă în urma unei scurgeri de date, toate celelalte conturi care folosesc aceeași combinație sunt expuse riscurilor.

Activarea autentificării în doi factori, prin aplicații precum Microsoft Authenticator, poate spori considerabil nivelul de securitate. De asemenea, utilizatorii sunt sfătuiți să își schimbe parolele în urma unor scurgeri de date și să fie atenți la mesajele false care le solicită resetarea acestora.

Tot mai multe servicii permit și autentificarea prin intermediul așa-numitelor chei de acces (passkeys). Aceste soluții permit accesarea conturilor prin recunoaștere facială sau amprentă digitală, fără să trebuiască să introducem o parolă.