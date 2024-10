Utilizarea Inteligenţei Artificiale la locul de muncă, creştere de aproape 4 ori în ultimul an. Ce spun angajaţii despre acest trend

Mai bine de o treime dintre respondenţi au raportat că utilizarea IA le-a ameliorat productivitatea (37%) şi le-a permis să se concentreze pe activităţile cu valoare ridicată (36%). Potrivit unui comunicat EY, utilizarea efectivă a IA este în strânsă dependenţă de programele de învăţare din cadrul organizaţiilor şi de calitatea acestora. Peste jumătate dintre angajaţii care utilizează IA (58%) declară că programele de dezvoltare şi instruire ale organizaţiei lor sunt "peste medie" sau "excelente", relevă studiul.

Pornind de la peisajul tehnologic redefinit prin utilizarea la scară largă a IA, studiul arată şi faptul că activitatea profesională se îndepărtează tot mai mult atât de ideea de loc de muncă, cât şi de aceea de carieră. Astfel, angajaţii valorifică primordial existenţa unui pachet salarial cât mai mare (81%), un nivel mai ridicat al bunăstării şi carierei (79%) şi telemunca (75%).

Totodată, cercetarea EY indică şi faptul că intenţia de demisie creşte, în special în rândul generaţiilor Z şi Millenials. Peste 38% dintre respondenţi au declarat că vor analiza posibilitatea de a demisiona în următoarele 12 luni, 25% dintre aceştia menţionând că intenţionează să-şi schimbe domeniul de activitate.

Această atitudine este în mod particular prezentă în rândul milenialilor, 40% dintre aceştia intenţionând să plece de la locul de muncă actual, faţă de 23% dintre Baby Boomers. O preferinţă diferită de plecare se manifestă şi în cazul bărbaţilor - de 1,2 ori mai mare comparativ cu femeile. Per total, intenţia angajaţilor de a demisiona a crescut cu 4% faţă de anul precedent. Potrivit studiului, în pofida incertitudinilor economice, 37% dintre aceştia au declarat că în următorul an îşi vor schimba angajatorul.

"În contextul actual, devine o aşteptare naturală oferirea unor elemente de recompensare din ce în ce mai pragmatice. În timp ce anumite elemente vor rămâne perene - calitatea leadership-ului de exemplu, mulţi dintre motivatorii de moment sunt semnificativ mai pragmatici. Organizaţiile care îşi doresc succesul într-un termen scurt vor trebui să suprapună oferirea unui cadru tehnologic complex cu elemente de motivare foarte tangibile", este de părere Claudia Sofianu, Partner EY Romania PAS TAX Leader, citată în comunicat.

De asemenea, studiul detaliază măsura în care organizaţiile pot atinge un "avantaj în domeniul talentelor", din perspectiva a cinci dimensiuni: wellbeing; tehnologie; remunerare; învăţare, dezvoltare, carieră; cultură şi climat organizaţional. În luna august 2024, organizaţia globală EY a desfăşurat a cincea ediţie a studiului Work Reimagined pentru a înţelege mai bine schimbările constante ale dinamicii resurselor umane la nivel global, modelele de lucru şi echilibrul de putere între angajatori şi angajaţi.

Cercetarea a cuprins un sondaj în rândul a 17.350 de angajaţi şi a 1.595 de angajatori din cadrul unor organizaţii cu cel puţin 500 de salariaţi la nivel mondial. Respondenţii au provenit din 27 de sectoare economice şi 23 de ţări din regiunile America de Nord şi de Sud, Asia-Pacific şi EMEIA (Europa, Orientul Mijlociu, India şi Africa).

EY este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale la nivel global, cu 395.442 de angajaţi în peste 700 de birouri în 150 de ţări şi venituri de aproximativ 49,4 miliarde dolari în anul fiscal încheiat la 30 iunie 2023. Prezentă în România încă din anul 1992, EY furnizează, prin intermediul celor peste 900 de angajaţi din România şi Republica Moldova, servicii integrate de audit, asistenţă fiscală, juridică, strategie şi tranzacţii, consultanţă pentru companii multinaţionale şi locale.

