Video Bărbatul din Galaţi peste care a căzut un perete a murit după ce elicopterul SMURD nu a putut decola din cauza ninsorii puternice

În mai multe judeţe din ţară ninge neîntrerupt de trei zile... Şi Capitala are parte de zăpadă cum NU se mai aştepta nimeni. Si cum nu a mai fost de cativa ani in Bucuresti. Stratul aşternut are deja 40 de centimetri, iar pe litoral vântul rece dă şi el de furcă oamenilor care îşi fac curaj să iasă din case.