După frig, ploi şi ninsori, vin temperaturi de 25 de grade în România. Prognoza pentru următoarele 2 săptămâni

România trece de la frig, ploi şi ninsori la temperaturi neobişnuit de ridicate pentru această perioadă a anului. După un început de săptămână cu maxime de doar 9 grade în unele regiuni, vremea se va încălzi semnificativ, iar termometrele vor indica până la 25 de grade în câteva zone ale ţării. Potrivit prognozei ANM, episodul de vreme caldă va fi urmat de o uşoară răcire şi de revenirea ploilor.

Administraţia Naţională de Meteorologie anunţă schimbări importante ale vremii în următoarele zile. Cele mai mari diferenţe de temperatură se vor înregistra între nord-estul şi sud-vestul ţării, unde valorile termice vor varia considerabil.

În timp ce la munte sunt aşteptate ninsori şi un nou strat de zăpadă de peste 10 centimetri, în vestul ţării temperaturile vor creşte treptat, ajungând la valori specifice mai degrabă începutului de toamnă.

Weekend cu ploi, frig şi ninsori la munte

În noaptea de sâmbătă spre duminică, cerul va fi predominant noros în nordul, centru şi estul ţării. Va ploua în Moldova, Transilvania şi Maramureş, dar şi local în nordul Muntenie şi Olteniei.

Articolul continuă după reclamă

La altitudini mari, de peste 1.700 de metri vor apărea lapoviţa şi ninsoarea, iar în Carpaţii Meridionali se va depune un strat nou de zăpadă de 4-7 centimetri. Vântul va sufla puternic şi va atinge în jur de 60-70 km/h pe creste, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între 4 şi 10 grade.

Duminică, vremea va rămâne rece şi închisă în nordul, centrul şi estul ţării. Ploile vor continua în Moldova şi în estul Transilvaniei, de unde se vor extinde spre seară şi în Dobrogea şi Muntenia.

În masivele Bucegi şi Făgăraş, la peste 1.900 de metri altitudine, ninsorile vor aduce un strat nou de zăpadă de peste 10 centimetri. Pe creste, vântul va sufla cu până la 80 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10-11 grade în nordul Moldovei şi sud-estul Transilvaniei şi 21 de grade în vestul şi sud-vestul Olteniei.

În Bucureşti, maxime va urca la 17-18 grade, iar spre seară şi noaptea sunt anunţate ploi slabe.

De luni aşteptăm diferenţe de 13 grade între regiunile ţării

Luni, 19 octombrie, vremea va rămâne rece şi ploioasă în estul şi sud-estul României. Sunt anunţate averse în Moldova, Dobrogea, estul Munteniei şi al Transilvaniei, iar la peste 2.200 de metri altitudine, în Carpaţii Orientali şi Meridionali, vor continua precipitaţiile mixte.

Diferenţele de temperatură încep deja să se resimtă. În nordul Moldovei se vor înregistra maxime de numai 9 grade, în timp ce în Oltenia termometrele vor indica până la 22 de grade. În Capitală, temperatura maximă va atinge aproximativ 19 grade şi va ploua slab şi temporar de-a lungul zilei.

Marţi, 20 octombrie, vremea începe să se încălzească şi în estul ţării. Temperaturile se vor apropia de valorile normale pentru această perioadă, cu maxime cuprinse între 13 şi 22 de grade.

Ploile vor fi slabe şi se vor semnala pe arii restrânse, în special în nord, centru, est şi sud-est. În Bucureşti sunt aşteptate 19-20 de grade, iar probabilitatea de ploaie va fi redusă.

Temperaturile urcă la 25 de grade, unde va fi cel mai cald

Cea mai importantă încălzire este prognozată pentru miercuri, 21 octombrie, când vremea va deveni deosebit de caldă pentru această lună, în ultimii 10 ani.

În vestul, nord-vestul şi centru ţării, temperaturile vor depăşi cu 5 grade mediile multianuale. Maximele vor ajunge la 24-25 de grade în Banat şi Crişana, în timp ce în nordul Moldovei se vor înregistra aproximativ 16 grade.

Cerul va fi variabil, însă spre seară şi noaptea va creşte probabilitatea de ploaie în vestul ţării. În rest, dimineaţa şi noaptea, pe alocuri se va forma ceaţă sau nebulozitate joasă. În Bucureşti, vremea va fi frumoasă şi caldă, cu o maximă de aproximativ 22 de grade.

Ploile revin de joi, iar temperaturile încep să scadă

Joi, 22 octombrie, vremea se va menţine mai caldă decât în mod obişnuit în cea mai mare parte a ţării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17-23 de grade, însă probabilitatea de ploaie va fi crescută în jumătatea vestică a României.

În Capitală, maxima va ajunge la aproximativ 20 de grade, cu înnorări şi posibile ploi pe parcursul zilei.

De vineri, 23 octombrie, temperaturile vor scădea uşor, dar vor rămâne peste valorile normale pentru această perioadă. Maximele se vor situa, în general, între 15 şi 20 de grade, iar ploile vor apărea local în mai multe regiuni.

Sâmbătă, 24 octombrie, vremea va avea un aspect asemănător. Sunt aşteptate maxime de 15-20 de grade, cu precipitaţii prognozate la munte şi în sud-vestul ţării, La altitudini mari, ploile se vor transforma temporar în lapoviţă şi ninsoare.

În Bucureşti, temperaturile maxime vor fi de aproximativ 18-20 de grade vineri şi 19 grade sâmbătă-

Cum va fi vremea în ultima săptămână din octombrie

Pentru intervalul 25-28 octombrie, meteorologii estimează temperaturi apropiate de mediile climatologice specifice sfârşitului de lună, cu variaţii de la o regiune la alta.

Ploile vor fi posibile pe arii restrânse, fără ca prognoza să indice, deocamdată, precipitaţii extinse la nivelul întregii ţări.

În Bucureşti, valorile termice vor avea variaţii reduse, iar probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată la începutul intervalului.