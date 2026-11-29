Vremea se menţine deosebit de rece în cea mai mare parte a ţării, cu temperaturi care vor coborî până la -18 grade Celsius în estul Transilvaniei. Meteorologii anunţă ger pe arii extinse, ninsori slabe în mai multe regiuni şi intensificări ale vântului, cu rafale de până la 70 km/h pe litoral. În Bucureşti, temperaturile vor rămâne negative inclusiv pe parcursul zilei.

Vremea la noapte

Vremea va fi deosebit de rece, iar în Transilvania, Moldova, Maramureș, Oltenia și în Muntenia local va fi ger. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări și ninsori slabe (cantități de apă de 1...3 l/mp) în sud-vestul, sudul și în estul țării. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în sudul Banatului și al Moldovei, în jumătatea estică a Munteniei și în Dobrogea, cu viteze în general de 40...45 km/h, iar pe litoral rafalele vor atinge 50...70 km/h. Temperaturile minime se vor situa între -16 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și -2 grade pe litoral. Cu totul izolat se va forma ceață.

Vremea la noapte

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Vremea de mâine 30 noiembrie în ţară

Vremea va fi deosebit de rece în majoritatea zonelor, geroasă local dimineața și pe arii extinse noaptea în Transilvania, Moldova, Maramureș, Oltenia, Muntenia și Dobrogea continentală. Cerul va fi variabil, cu înnorări și cu totul izolat ninsori slabe (cantități de apă de 1...3 l/mp) în regiunile sudice și estice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în sudul Banatului și al Moldovei, în jumătatea estică a Munteniei și în Dobrogea, cu viteze în general de 40...45 km/h, iar pe litoral rafalele vor atinge 50...70 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între -6 grade în nordul Moldovei și 5 grade în Maramureș, iar cele minime vor fi cuprinse între -18 grade în estul Transilvaniei și -2 grade pe litoral. Izolat dimineața și noaptea va fi ceață.

Hartă meteo România

Vremea de mâine 30 noiembrie în Bucureşti şi Cluj

În Bucureşti, vremea se va menține deosebit de rece, cu o temperatură maximă de -2...-1 grad și o minimă de -9...-6 grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări ziua (viteze la rafală de 40...45 km/h), amplificând senzația de frig.

Hartă meteo Bucureşti

La Cluj, vremea se menţine însorită, însă rece, cu temperaturi maxime care nu vor depăşi pragul de 0 grade. Nu sunt aşteptate ploi, iar vântul va sufla slab şi izolat.

Vremea de mâine 30 noiembrie la munte

Vremea va fi deosebit de rece, geroasă dimineața și noaptea. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei și mai mult senin noaptea, iar vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în Munții Banatului, cu viteze la rafală în general de 40...45 km/h.