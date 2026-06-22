Un cod portocaliu de vijelii a adus temperaturi cu 10 grade mai mici în Sibiu, în doar câteva ore. De la 29 de grade, termometrele au ajuns la 19 grade.

Porivit meteorologilor sunt averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, local grindină de mici dimensiuni.

De altfel dimineață a fost emis un Cod galben de instabilitate atmosferică în mai mult de jumătate din țară.

Codul galben de instabilitate, valabil până la 21

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Potrivit meteorologilor, astăzi, la început în zona de munte, apoi în Banat, Crișana, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și nord-vestul Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni.

Cod galben de instabilitate atmosferică şi averse însemnate cantitativ va fi valabil până la ora 21:00.