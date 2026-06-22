EXCLUSIV. Mesajul trimis de un parlamentar AUR către un pucist din PNL: Ieşim din sală înainte de vot

În timpul audierilor miniștrilor propuși în Guvernul Veștea, în comisiile de specialitate, un parlamentar AUR i-a scris unui senator PNL din tabăra anti-Bolojan că vor ieși din sală înainte de vot.

Mesajul trimis de un parlamentar AUR către un pucist din PNL - Observator / Andrei Pistol

Un jurnalist Observator a surprins, în timpul audierilor din comisiile de specialitate de azi, o discuție prin mesaje telefonice între un parlamentar AUR și Mihai Veștea, senator PNL din tabăra anti-Bolojan, aflat pe lista celor 16 liberali care și-au dat partidul în judecată. "Ieșim din sală înainte de vot", i-a transmis parlamentarul AUR lui Mihai Veștea, adăugând să-i comunice şi unei alte persoane.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a spus că parlamentarii AUR vor să iasă din sală la votul din comisii și la votul de diseară din plen.

Calculele pentru Guvernul Veştea

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Pentru ca Executivul Adrian Veştea să treacă, potrivit unor surse din PSD, social-democrații ar avea nevoie de aproximativ 40 de voturi de la parlamentarii AUR, adică aproape jumătate din aleșii partidului. Decizia, spun sursele citate, depinde de George Simion, în contextul tensiunilor interne din partid între taberele Simion și Peiu-Dungaciu.

"Totul se joacă. Nu e sigur. Totul depinde de Simion. Ne trebuie vreo 40 de voturi ca să fim siguri că trece. Ar fi un damage pentru ei pe termen scurt, dar apoi s-ar legitima, ar spune că avem nevoie de Guvern stabil", a spus sursa citată.

Calculele pentru ca Guvernul Veștea să treacă sunt, în prezent, în felul următor: în condițiile în care de la PNL doar 20 de parlamentari ar mai fi rămas, Executivul ar trece doar cu 40 de voturi de la AUR, plus toți parlamentarii de la PSD, SOS, POT, PACE, UpR, minorități și neafiliați.

PNL, UDMR și AUR spun că vor ieși din sală la vot, în timp ce parlamentarii USR vor fi prezenţi, dar nu vor vota.

Petrișor Peiu s-a întrebat retoric azi-dimineață, într-o postare pe Facebook, de ce s-ar autodistruge AUR pentru a salva PSD. "Nicușor Dan și PSD s-au pus în situația dificilă de a propune un guvern care nu poate să treacă de votul Parlamentului. Singura ieșire pe care au găsit-o este de a presa AUR să voteze învestirea Guvernului. Dar asta ar aduce prăbușirea partidului AUR. Întrebarea logică este: de ce s-ar autodistruge AUR pentru a salva PSD?", a scris Peiu.