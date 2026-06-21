Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică și mai multe avertizări Cod galben de caniculă, disconfort termic accentuat și furtuni, valabile în perioada 21-24 iunie. Temperaturile vor urca până la 36 de grade Celsius în vestul țării.

- ANM anunță caniculă de până la 36 de grade și furtuni puternice - Profimedia

Potrivit Administrația Națională de Meteorologie, în intervalul 21 iunie, ora 10:00 – 24 iunie, ora 21:00, vremea va deveni călduroasă în cea mai mare parte a țării. Disconfortul termic va fi accentuat în special în vestul și sud-vestul României, iar miercuri, 24 iunie, și în regiunile sudice.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 28 de grade pe litoral și în depresiunile din estul Transilvaniei, 31 și 33 de grade în vest, nord-vest, centru, sud și sud-est și până la 35-36 de grade în Banat, Crișana și sud-vestul Olteniei. Meteorologii avertizează că în aceste zone se vor înregistra condiții de caniculă.

Cod galben de caniculă duminică

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Pentru data de 21 iunie, între orele 12:00 și 21:00, ANM a emis un Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate. Sunt vizate Banatul, Crișana, Maramureșul, Oltenia, vestul și centrul Transilvaniei, precum și vestul și sud-vestul Munteniei.

În aceste regiuni, temperaturile maxime vor ajunge la 31-36 de grade Celsius, iar în vest și sud-vest se va resimți canicula, însoțită de disconfort termic accentuat.

Furtuni, vijelii și grindină în zonele montane și vestul țării

Pe lângă valul de căldură, meteorologii avertizează asupra unui episod de instabilitate atmosferică severă. Cantitățile de apă pot ajunge la 15-25 l/mp, iar local pot depăși 30-40 l/mp.

Duminică, între orele 12:00 și 21:00, în sudul Banatului, în Carpații Occidentali și local în Carpații Meridionali sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice frecvente, rafale de vânt de 50-70 km/h, vijelii izolate și grindină cu diametrul de 1-3 centimetri.

Cod galben și luni, 22 iunie

ANM a emis un nou Cod galben pentru luni, 22 iunie, în intervalul 12:00-21:00. Vor fi afectate Maramureșul, nord-vestul Transilvaniei și nord-estul Transilvaniei. Maximele vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge local pragul critic de 80 de unități.

Tot luni, Banatul, Crișana, sud-vestul Transilvaniei, Carpații Occidentali și local Carpații Meridionali vor fi afectate de ploi torențiale, descărcări electrice, rafale de vânt de până la 70 km/h, vijelii și grindină. Cantitățile de precipitații vor depăși local 30-40 l/mp.

Cum va evolua vremea până miercuri

Meteorologii estimează că instabilitatea atmosferică se va extinde treptat în alte regiuni ale țării marți, 23 iunie – în sud-vest, centru, nord și nord-est, precum și miercuri, 24 iunie – în centrul, sudul și sud-estul României.

În aceste zone sunt prognozate perioade cu averse torențiale, intensificări ale vântului, descărcări electrice și căderi de grindină.