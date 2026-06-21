Vremea de mâine 22 iunie. Căldură, furtuni violente și cantități mari de apă

Vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a țării, însă instabilitatea atmosferică își va face simțită prezența din a doua parte a zilei. Meteorologii anunță disconfort termic ridicat în vest și sud-vest, unde indicele temperatură-umezeală poate atinge pragul critic, dar și ploi torențiale, vijelii, descărcări electrice și grindină în mai multe regiuni.

La noapte, cerul va fi variabil, cu înnorări temporare, mai ales în primele ore ale nopții, când pe arii restrânse în vestul țării și la munte și izolat în centrul și sudul teritoriului vor fi averse în general slabe cantitativ (5...15 l/mp) și posibil descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, izolat cu intensificări asociate ploilor (viteze la rafală în general de 50 km/h). Temperaturile minimele vor fi cuprinse între 11...12 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 20...21 de grade pe litoral și în Dealurile de Vest.

Vremea de mâine 22 iunie în ţară

Vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic va fi ridicat în regiunile vestice și sud-vestice, unde local indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate din a doua parte a zilei la început în Carpații Occidentali și Meridionali, apoi în Banat, Crișana, și pe arii mai restrânse în restul Transilvaniei și a zonei de munte, în Oltenia și Muntenia și jumătatea de nord a Moldovei vor fi perioade cu averse torențiale, frecvente descărcări electrice și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp și pe arii restrânse de peste 30...40 l/mp, cu precădere la munte și în Banat. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor (viteze la rafală în general de 50...60 km/h). Temperaturile maxime se vor încadra între 26...28 de grade pe litoral și în depresiunile din estul Transilvaniei și până la 34 de grade în nord-vest. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 11...12 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 20...21 de grade pe litoral. Presiunea atmosferică va scădea ușor, dar se va menține câmp anticiclonic.

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Vremea de mâine 22 iunie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura minimă va fi de 17...19 grade.

Vremea va fi în continuare călduroasă, iar disconfort termic ridicat. Cerul va fi variabil, temporar cu înnorări în a doua parte a zilei, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 31...32 de grade, iar cea minimă de 17...19 grade.

În Cluj, vremea va fi în continuare călduroasă, maximele zilei vor urca la 28 de grade.

Vremea de mâine 22 iunie pe litoral

Vremea va fi caldă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 29 de grade, iar cele minime între 18 și 21 de grade. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 18 și 21 de grade, cu cele mai mici valori în jumătatea de sud a zonei costiere.

Vremea de mâine 22 iunie la munte

Vremea se va menține caldă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate din a doua parte a zilei în Carpații Occidentali și Meridionali, unde vor fi perioade cu averse torențiale, frecvente descărcări electrice și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp și izolat peste 30...40 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări in timpul ploilor (viteze la rafală în general de 50...60 km/h). În restul zonei astfel de fenomene se vor semnala doar izolat.