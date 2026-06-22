PNL transmite că nu face parte din Guvernul Veştea

Liberalii reiterează, duminică seară, că niciun reprezentant al formaţiunii nu se află în Guvernul Veştea, în ciuda anunţului oficial al premierului desemnat, Adrian Veştea. Liberalii precizează că persoanele care figurează pe lista de miniştri se situează în afara partidului şi a deciziilor adoptate de forurile statutare.

"Partidul Naţional Liberal a luat act de depunerea în Parlament a Programului de Guvernare şi a listei de miniştri propuse de premierul desemnat Adrian Veştea. Precizăm în mod clar şi fără echivoc faptul că Partidul Naţional Liberal nu este parte a acestui guvern şi nu îşi asumă responsabilitatea politică pentru programul de guvernare propus", a transmis, duminică seară, PNL, într-un comunicat de presă.

Potrivit liberalilor, "persoanele care figurează pe lista de miniştri se situează în afara partidului şi a deciziilor adoptate de forurile statutare ale PNL".

"Aceste nominalizări nu au fost discutate, aprobate sau susţinute de PNL. Poziţia Partidului Naţional Liberal a fost reconfirmată de Congresul partidului şi de noua conducere aleasă în cadrul Congresului şi este una consecventă: PNL nu susţine instalarea unui guvern din care face parte PSD, este susţinut de PSD sau care nu beneficiază de o majoritate transparentă şi asumată în Parlament", se mai arată în documentul citat.

Liberalii cer ca Guvernul Veştea să nu fie prezentat în spaţiul public "drept un guvern din care face parte Partidul Naţional Liberal şi să nu atribuie PNL responsabilitatea pentru aceste propuneri".

"Partidul Naţional Liberal va continua să acţioneze cu responsabilitate în Parlament, să susţină reformele necesare României, absorbţia fondurilor europene şi măsurile care contribuie la dezvoltarea României", au mai transmis liberalii.