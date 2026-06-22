Live Text Lista de miniştri şi programul de guvernare, depuse în Parlament. Surse: Azi ar urma să aibă loc votul
Adrian Veştea a depus aseară programul de guvernare şi lista miniştrilor din cabinetul său, iar astăzi ar putea avea loc şi votul în Parlament, potrivit surselor Observator. Doar PSD a anunţat oficial că susţine acest Guvern. În tabăra opusă se află PNL, partidul din care face parte premierul desemnat.
PNL transmite că nu face parte din Guvernul Veştea
Liberalii reiterează, duminică seară, că niciun reprezentant al formaţiunii nu se află în Guvernul Veştea, în ciuda anunţului oficial al premierului desemnat, Adrian Veştea. Liberalii precizează că persoanele care figurează pe lista de miniştri se situează în afara partidului şi a deciziilor adoptate de forurile statutare.
"Partidul Naţional Liberal a luat act de depunerea în Parlament a Programului de Guvernare şi a listei de miniştri propuse de premierul desemnat Adrian Veştea. Precizăm în mod clar şi fără echivoc faptul că Partidul Naţional Liberal nu este parte a acestui guvern şi nu îşi asumă responsabilitatea politică pentru programul de guvernare propus", a transmis, duminică seară, PNL, într-un comunicat de presă.
Potrivit liberalilor, "persoanele care figurează pe lista de miniştri se situează în afara partidului şi a deciziilor adoptate de forurile statutare ale PNL".
"Aceste nominalizări nu au fost discutate, aprobate sau susţinute de PNL. Poziţia Partidului Naţional Liberal a fost reconfirmată de Congresul partidului şi de noua conducere aleasă în cadrul Congresului şi este una consecventă: PNL nu susţine instalarea unui guvern din care face parte PSD, este susţinut de PSD sau care nu beneficiază de o majoritate transparentă şi asumată în Parlament", se mai arată în documentul citat.
Liberalii cer ca Guvernul Veştea să nu fie prezentat în spaţiul public "drept un guvern din care face parte Partidul Naţional Liberal şi să nu atribuie PNL responsabilitatea pentru aceste propuneri".
"Partidul Naţional Liberal va continua să acţioneze cu responsabilitate în Parlament, să susţină reformele necesare României, absorbţia fondurilor europene şi măsurile care contribuie la dezvoltarea României", au mai transmis liberalii.
Cum arată programul de guvernare al Cabinetului Veștea
Programul de guvernare al Guvernului Veştea - un document de 80 de pagini - vorbeşte despre ordine în finanţele publice, bună guvernare şi respect deplin pentru cetăţean.
"România traversează o perioadă marcată de provocări economice, sociale şi de securitate, care impun acţiune responsabilă, reforme structurale şi o guvernare eficientă. În acest context, Guvernul şi forţele politice care îl susţin îşi asumă stabilitatea politică şi continuarea parcursului european şi euroatlantic al României", se arată în Programul de guvernare.
Potrivit documentului citat, Programul de guvernare 2026-2028 urmăreşte consolidarea finanţelor publice, modernizarea administraţiei, creşterea competitivităţii economice şi îmbunătăţirea serviciilor oferite cetăţenilor.
Priorităţile majore ale guvernării sunt implementarea şi finalizarea PNRR, accelerarea absorbţiei fondurilor europene, aderarea la OCDE şi întărirea securităţii naţionale.
"Construim mai departe pe fundaţia creată, valorificând o parte dintre paşii deja făcuţi. Guvernarea responsabilă înseamnă nu doar să continuăm ce am început, ci şi să evaluăm onest fiecare măsură implementată. Acolo unde rezultatele au confirmat aşteptările, vom accelera ritmul de implementare. Unde birocraţia sau neclarităţile legislative au încetinit procesele, am identificat măsurile necesare pentru eliminarea blocajelor şi pentru asigurarea unei implementări mai eficiente", se mai arată în document.
Potrivit lui Veștea, "acest program reprezintă continuarea fermă a direcţiei pe care am pornit: ordine în finanţele publice, bună guvernare şi respect deplin pentru cetăţean".
Citeşte AICI care sunt prioritățile Cabinetului Veștea
Veștea a depus, duminică noapte, lista miniștrilor
Programul de guvernare şi lista de miniştri au fost depuse la Parlament. Alina Gorghiu, căreia PNL îi cere să-şi depună demisia din partid până luni, la ora 12.00, este vicepremier fără portofoliu în Guvernul Veştea. Guvernul îşi asumă stabilitatea politică şi continuarea parcursului european şi euroatlantic al României.
Componenţa Cabinetului
- Adrian Veştea - Prim-ministru (PNL)
- Marian Neacşu - vicepremier şi ministru al Afacerilor Interne (PSD)
- Alina Gorghiu - vicepremier (PNL)
- Diana Morar - vicepremier (independent)
- Luca Niculescu - ministru de Externe (independent)
- Alexandru Nazare - ministru de Finanţe (independent)
- Florin Zaharia - ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene (independent)
- Florin Manole - ministru al Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii (PSD)
- Monica Anisie - ministru al Educaţiei şi Cercetării (PNL)
- Marian Bârgău - ministru al Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului (independent)
- Eduard Mititelu - ministru delegat pentru Digitalizare (PNL)
- Romeo Lungu - ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (PSD)
- Ionuţ Vulpescu - ministru al Culturii (PSD)
- Sorin Cîmpeanu - ministru al Apărării Naţionale (PNL)
- Radu Marinescu - ministru al Justiţiei (PSD)
- Alexandru Ghigiu - ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor (PSD)
- Cristian Pistol - ministru al Transporturilor şi Infrastructurii (PNL)
- Florin Barbu - ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (PSD)
- Bogdan Ivan - ministru al Energiei (PSD)
- Alexandru Rogobete - ministru al Sănătăţii (PSD)
- Radu Oprea - secretar general al Guvernului (PSD)
Adrian Veştea anunţă că membrii independenţi ai Cabinetului au fost incluşi în echipa guvernamentală la solicitarea sa, în cadrul discuţiilor purtate cu partidele care susţin acest Guvern.
Pentru învestire, Guvernul Veştea are nevoie de 233 de voturi "pentru". PNL, USR, UDMR au anunţat că nu votează Guvernul Veştea. Pentru a trece de votul Parlamentului, Guvernul Veştea are nevoie şi de voturi de la AUR. Liderii partidului au afirmat, în repetate rânduri, că nu vor vota învestirea Guvernului.
Care este aritmetica parlamentară
- PSD - 128 de parlamentari
- AUR - 90 de parlamentari
- PNL - 76 parlamentari
- USR - 59 de parlamentari
- UDMR - 31 de parlamentari.
- Minorităţile - 17 parlamentari.
- Uniţi pentru România - 14 membri
- Grupul S.O.S. România - 15 membri
- Neafiliaţi - 15 deputaţi şi 8 senatori
- Grupul Pace-Întâi România - 11 senatori