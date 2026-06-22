Simion: AUR nu votează Guvernul. Dar cere discuţii cu Veștea până la 20.00. Ce vrea de la Nicuşor Dan

Preşedintele AUR, George Simion, a anunţat luni că, dacă guvernul Veştea va fi votat diseară, nu va beneficia de susţinerea parlamentarilor AUR. El a precizat că îl aşteaptă la sediul partidului pe premierul desemnat, la ora 20.00, votul urmând ca votul în Parlament să aibă loc la 21:30. În plus, el i-a cerut preşedintelui Nicuşor Dan să iasă public să spună dacă AUR mai este un partid extremist.

George Simion participa la sedinta comuna a Senatului si Camerei Deputatilor in care se dezbate si se voteaza motiunea de cenzura "STOP Planului Bolojan de distrugere a economiei, de saracire a populatiei si de vanzare frauduloasa a averii statului", depusa de grupurile parlamentare ale PSD, AUR si PACE - Intai Romania, la Palatul Parlamentului, marti, 5 mai 2026. - Hepta

"Suntem în cea mai mare criză economică, socială și politică din ultimii 30 de ani. Este nevoie de reconciliere națională și este nevoie de AUR. Este nevoie de voturile partidului AUR pentru susținerea unui guvern, pentru a scoate țara din criză, pentru a scăpa de Bolojan. Consecițnțele guvernării Bolojan trebuie înlăturată, programul de guvernare a lui Bolojan trebuie să plece. Îi solicit lui Ilie Bolojan să părăsească Palatul Victoria.

Este nevoie de reconciliere naţională. Este nevoie de AUR. (...) Diseară, daca va exista un vot, dacă acest Guvern va fi votat diseara NU va beneficia de susţinerea AUR. Nu are rost să se iluzioneze unii și alții. Îl așteptăm la sediul partidului pe dl Veștea, îl așteptăm pe Nicușor Dan să spună public dacă voturile AUR sunt bune sau nu. Să spună Nicușor Dan dacă parlamentarii AUR sunt extremiști".

Simion, apel la premierul desemnat să-şi depună mandatul

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"Fac apel la Veștea să-și depună mandatul sau să amâne votul și să vină să discutăm. (...) Am primit mesaje multe de la colegii mei care au fost abordați din diferite părți ale eșichierului politic pentru votul lor într-un sens sau altul. Li s-au promis avantaje. (…) Îl așteptăm la discuții pe domnul Veștea, pe domnul Nicușor Dan.

Dacă votul e diseară, noi vom ieși din sală. Fac apel și la domnul Veștea să-și predea mandatul, pentru că nu va trece. Nu va avea 233 de parlamentari, nu există 233 de parlamentari fără coloană vertebrală. Îl aștept diseară până la ora 20.00 la sediul nostru. A mai avut discuții cu colegii noștri la Vila Lac, a discutat cu domnul Murad, care i-a spus că sunt necesare măsuri pentru antreprenoriatul românesc. Noi suntem deschiși să punem umărul, că acum am scăpat de această etichetă falsă de extremiști", a declarat George Simion.

Preşedintele AUR a mai declarat că mesajul central al AUR este reconcilierea naţională.

”Suntem dispuşi să punem umărul, acum, că am scăpat de această falsă etichetă de extremism şi alte denigrări care ne-au fost aduse şi în funcţie de discuţia pe care o vom purta cu domnul Veştea, în funcţie de ceea ce va spune domnul Nicuşor Dan, vă vom prezenta transparent, cum am făcut-o de fiecare data, paşii pe care îi vom urma public. Nu prin birouri ascunse, nu prin negocieri secrete. Pe noi ne interesează ca România să se însănătoşească. Înţelegem că în politică este nevoie de dialog, dar totodată şi procedeele pe care vi le-am enumerat de la moţiune de cenzură la alegeri anticipate la susţinerea preşedintelui sunt procedee democratice, constituţionale”, a arătat el.

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