Europa se topește. Canicula transformă marile orașe în cuptoare

Galben, portocaliu, roşu. Alertele de temperatură se schimbă în timp record, în Vestul Europei. Meteorologii avertizează că vin zile şi mai dificile, întrucât o cupolă de foc acoperă mare parte din bătrânul continent. Printre valurile de căldură se mai strecoară însă şi câte o furtună violentă.

În centrul Parisului, termometrele indicau 44 de grade. Jumătate din Franţa este însă în aceeaşi situaţie. Iar temperaturile vor creşte şi mâine. Codul galben s-a transformat în alertă roşie. Iar autorităţile încearcă să găsească soluţii miraculoase - în unele zone au acoperit şoselele cu vopsea albă. Canicula a făcut deja o victimă - un bărbat de 30 de ani a murit în timp ce alerga pe o pistă de atletism.

Canalele pariziene au fost luate cu asalt. Cine nu a mai avut loc să se scalde în centrul oraşului s-a răcorit cu vin, şampanie şi îngheţată la o spectaculoasă cină în alb organizată sub Turnul Eiffel. S-a şi valsat.

Peisajul a fost cu totul altul în Normandia. Furtuni puternice însoţite de grindină uriaşă au devastat mai multe localităţi din regiune.

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Destinaţia preferată a europenilor pentru vacanţa din acest an, Italia, se află şi ea sub un val de aer african. Turiştii care abia aşteptau să vadă peninsula, simt că se sufocă.

"Avem un bebeluș de 11 luni și jumătate și este foarte dificil. Trebuie să-l ținem la umbră tot timpul, să-l răcorim. Îl ținem cu o cârpă udă. Fiind din Norvegia, obișnuit cu iarna și zăpada, trebuie să spun că îmi place. Nu pot minți. Soarele e foarte plăcut, dar, așa cum am menționat, uneori e cam prea cald", a spus un turist.

Şi Germania pare ruptă în două de condiţiile meteo. Grindină, copaci rupţi, subsoluri şi străzi inundate în regiunea Baden-Württemberg. 11 oameni care participau la un eveniment sportiv au avut nevoie de spitalizare după ce au fost loviţi de un fulger. În schimb, la Stuttgart, Dortmund şi Berlin temperaturile s-au apropiat de 40 de grade. Animalele de la grădinile zoologice s-au răcorit cu porţii mari de mâncare congelată, sau au făcut băi de nămol proaspăt.

"Unele dintre ele sunt de-a dreptul încântate de căldură, de exemplu, rinocerii. Păsările se întind la soare, fac o baie de praf și le lasă să fie prăjite de soare din toate părțile. Alte animale preferă să intre în apă pentru a se răcori, cum ar fi pinguinii sau vidrele pitice", a declarat Marcel Stawinoga, purtător de cuvânt Zoo.

În Portugalia sunt doar 33 de grade la Algarve, dar autorităţile nu vor să mai trăiască coşmarul incendiilor de vegetaţie. Peste 15 mii de pompieri sunt pregătiţi să intervină.

Cupola de aer fierbinte a acoperit şi Spania. Temperaturile ar putea ajunge la 45 de grade Celsius. Meteorologii spun că valul de căldură ar putea însemna cel puţin 10 zile consecutive de caniculă, plus nopți tropicale. Luxemburgul, Elveția, Belgia şi Olanda sunt şi ele pe lista ţărilor care se transformă în cuptoare.